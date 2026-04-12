  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 13/04/2026 15:02

Đoàn công tác TP. Huế dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Savannakhet

HNN.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh nước CHDCND Lào, sáng 13/4, Đoàn công tác TP. Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

 Đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào là địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của Người trên đất Lào; đồng thời là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành vào ngày 19/5/2013; đến ngày 31/12/2025 được tu bổ, tôn tạo và hoàn thành, hoàn thiện không gian lưu niệm khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

 Đoàn công tác TP. Huế cùng các đại biểu nước bạn Lào chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế luôn trân trọng, gìn giữ và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng hai đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa TP. Huế với các địa phương của nước bạn Lào.

NGUYỄN HIẾU
 Từ khóa:
Đoàn công tác TP. Huếdâng hươngKhu lưu niệmChủ tịch Hồ Chí MinhSavannakhet
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thắm tình hữu nghị Huế - Savannakhet

Kết thúc chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh của nước CHDCND Lào, chiều 12/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Savannakhet.

Dâng hương tưởng niệm ngày Đại danh y Tuệ Tĩnh viên tịch

Ngày 2/4, Hội Đông y TP. Huế tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Tuệ Tĩnh - Đại danh y, Thiền sư được tôn vinh là ông tổ của nền y học cổ truyền Việt Nam tại Miếu Tiên Y, số 231A đường Xuân 68, phường Phú Xuân. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo hội viên, lương y và những người làm công tác y học cổ truyền trên địa bàn.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top