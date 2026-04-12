Đoàn công tác TP. Huế dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Savannakhet

Đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào là địa chỉ đỏ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của Người trên đất Lào; đồng thời là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc.

Công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành vào ngày 19/5/2013; đến ngày 31/12/2025 được tu bổ, tôn tạo và hoàn thành, hoàn thiện không gian lưu niệm khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đoàn công tác TP. Huế cùng các đại biểu nước bạn Lào chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế luôn trân trọng, gìn giữ và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng hai đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa TP. Huế với các địa phương của nước bạn Lào.