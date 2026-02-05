Chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam-Lào

Các đại biểu dâng hoa lên các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 1998, Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt tỉnh Xiengkhouang là biểu tượng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước, cũng như sự hy sinh xương máu vì sự nghiệp cách mạng của chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các dân tộc Lào.

Đài tưởng niệm là một trong những địa chỉ đỏ thu hút các thế hệ người dân hai nước đến tham quan, tìm hiểu về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trước đó, tối 11/4, tại Khu Điện thờ Anh hùng liệt sĩ Lào-Việt Nam ở Cánh đồng Chum, tỉnh Xiengkhouang, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp các cơ quan, hội đoàn của Lào và Việt Nam tổ chức Lễ thắp nến cầu hòa bình và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam-Lào.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, các hòa thượng, chư tôn đức tăng ni hai nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành các tỉnh Xiengkhouang, Saysomboun, Vientiane; đại diện Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Hội Cựu chiến binh hai nước; đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam tại Lào cùng các phật tử, cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và người dân địa phương.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Khu điện thờ Anh hùng liệt sĩ Lào-Việt Nam, việc tổ chức lễ thắp nến nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ hai nước đã ngã xuống vì độc lập tự do và vì tương lai của hai quốc gia; mỗi ngọn nến được thắp sáng là một lời nguyện cầu cho hòa bình, cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời là sự tiếp nối mạch nguồn đoàn kết Việt-Lào bền chặt qua các thế hệ.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng thể hiện sự tri ân và khát vọng hòa bình. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào được hun đúc từ thực tiễn đấu tranh gian khổ, bằng máu xương và nghĩa tình son sắt của nhiều thế hệ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng lễ thắp nến không chỉ thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ hai nước, đại diện chính quyền và nhân dân địa phương, ông Hongkham Phimmasan, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Xiengkhouang khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong không khí linh thiêng, các đại biểu hai nước đã tham gia nghi thức thắp hàng nghìn ngọn nến cầu nguyện hòa bình và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Lào-Việt Nam.

Sau lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Lào-Việt Nam diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc “Ngôi chùa Hữu nghị Việt-Lào”. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hai nước với các tiết mục ca múa nhạc giàu cảm xúc, tái hiện những trang sử hào hùng, ca ngợi tình hữu nghị Việt-Lào và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam-Lào tại tỉnh Xiengkhouang một lần nữa khẳng định sự gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào tiếp tục được gìn giữ và phát huy, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

