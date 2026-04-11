Thắm tình hữu nghị Huế - Savannakhet

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố hội đàm với lãnh đạo tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, năm 2025, Huế vẫn đạt kết quả tích cực với GRDP tăng 8,5%, thu ngân sách gần 14.960 tỷ đồng, du lịch tăng trưởng mạnh với lượng khách tăng 61,5% trong Năm Du lịch quốc gia 2025. Thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, điều chỉnh quy hoạch phát triển bền vững với 4 trụ cột: giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, khoa học - công nghệ và y tế chuyên sâu.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cũng như hợp tác giữa thành phố Huế và tỉnh Savannakhet thời gian qua tiếp tục được củng cố, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục; tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát huy lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thành phố Huế và tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào ký Thỏa thuận hợp tác bổ sung giai đoạn 2022-2026

Đáng chú ý, hợp tác trong lĩnh vực y tế tiếp tục được duy trì hiệu quả. Thành phố Huế tạo điều kiện để cán bộ, người dân tỉnh Savannakhet sang thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế; đồng thời phối hợp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hóa - du lịch và Festival Huế; đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động thành phố Huế đang sinh sống, làm việc tại Savannakhet theo quy định của nước sở tại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Daovone Xaysoulien Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào đánh giá cao những kết quả thiết thực, hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực. Đồng chí Daovone Xaysoulien nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mà còn tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong thời gian tới, đồng chí bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng thời mở rộng hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, thành phố Huế và tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào đã ký Thỏa thuận hợp tác bổ sung giai đoạn 2022-2026, trong đó thành phố Huế tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet, nâng số học bổng lên 15 suất/năm.