Hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung giữa thành phố Huế với tỉnh Champasak, CHDCND Lào

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế hội đàm với lãnh đạo tỉnh Champasak (CHDCND Lào)

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế tại buổi hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác bổ sung với lãnh đạo tỉnh Champasak chiều 11/4. Về phía tỉnh Champasak, tham dự có đồng chí Souksavanh Vilayvong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã gửi lời chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong thời gian qua, đặc biệt là thành công Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII và cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, Hội đồng nhân dân các tỉnh khóa V.

Đồng chí khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả, trong đó hợp tác y tế là điểm sáng, thể hiện qua việc Huế tạo điều kiện để người dân Champasak được khám, chữa bệnh tại các bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục; đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá du lịch.

Đồng thời, nghiên cứu đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, tăng cường kết nối thương mại song phương; thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch chung, tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến và giao lưu văn hóa - du lịch, đặc biệt trong dịp Festival Huế hằng năm, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và gắn kết giữa hai địa phương.

Hai bên ký Thỏa thuận hợp tác bổ sung giai đoạn 2022-2026 giữa thành phố Huế và tỉnh Champasak (CHDCND Lào)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Souksavanh Vilayvong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, CHDCND Lào đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và thành phố Huế dành cho Champasak trong thời gian qua.

Đồng chí bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác bổ sung giai đoạn 2022-2026 giữa thành phố Huế và tỉnh Champasak. Theo đó, Huế tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Champasak, nâng số học bổng lên 15 suất/năm (toàn phần) từ năm học 2024-2025.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp tổ chức hội nghị kết nối du lịch 3 nước Thái Lan - Lào - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 15 cán bộ y tế Champasak/năm và xem xét hỗ trợ trang thiết bị khi có điều kiện.

Thỏa thuận có hiệu lực từ 11/4/2026 đến hết 31/12/2026 và là bộ phận không tách rời của thỏa thuận giai đoạn 2022-2026.

Việc ký kết thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa và tiếp tục phát triển các nội dung hợp tác đã thống nhất trước đó, đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.