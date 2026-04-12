Lan tỏa văn hóa Lào trong ngày Tết Bunpimay tại Huế

HNN.VN - Tối 12/4, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 cho hơn 300 lưu học sinh Lào đang học tập, sinh hoạt tại TP. Huế. Tham dự chương trình có đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng cùng lãnh đạo nhà trường và đông đảo sinh viên.

 Chương trình tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Lào 

Đây là hoạt động văn hóa đối ngoại được Trường Cao đẳng Huế duy trì tổ chức thường niên, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng thời, chương trình tạo điều kiện để lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, thân tình ngay tại nơi học tập, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ quê hương và tăng cường sự gắn bó với môi trường học tập tại Huế.

Tết Bunpimay 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đậm bản sắc văn hóa Lào. Mở đầu là nghi thức đón tiếp đại biểu trong trang phục truyền thống cùng những vòng hoa tươi thắm thể hiện sự trân trọng, hiếu khách. Tiếp đó là chương trình văn nghệ do chính lưu học sinh Lào và sinh viên nhà trường biểu diễn, tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Lào qua các tiết mục âm nhạc, vũ điệu và múa Lăm Vông truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức Lễ cầu may - một nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của người Lào. Trong không gian trang trọng, những sợi chỉ trắng được buộc vào cổ tay như lời chúc phúc, tượng trưng cho sự bình an, may mắn và gắn kết cộng đồng. Nghi thức không chỉ thể hiện nét đẹp tín ngưỡng mà còn góp phần tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng giữa các nền văn hóa.

 Nghi thức té nước

Bunpimay là thời khắc chuyển giao năm mới theo Phật lịch, gắn với quan niệm về sự thanh lọc, tái sinh và khởi đầu mới. Trong dịp này, người Lào thường thực hiện nghi thức té nước để cầu chúc may mắn, bình an, gửi gắm ước vọng về một năm mới thuận lợi, hạnh phúc. Việc tái hiện các nghi thức truyền thống trong chương trình không chỉ giúp lưu học sinh gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa văn hóa Lào đến với sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Dịp này, Trường Cao đẳng Huế đã trao giải cho các lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các nội dung thi đấu bóng đá, bóng chuyền nam, nữ diễn ra từ ngày 26/3 đến 7/4/2026, ghi nhận tinh thần thi đua, đoàn kết và rèn luyện thể chất của các em.

Trong nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Huế khẳng định vai trò là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nước bạn Lào. Hiện nhà trường tiếp nhận, đào tạo tiếng Việt cho hàng trăm lưu học sinh Lào, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập và hòa nhập môi trường sống tại Việt Nam.

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường Cao đẳng Huế còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của lưu học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu quốc tế. Những chương trình như Tết Bunpimay không chỉ là dịp để lưu học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa sinh viên hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

MINH HIỀN
