Không để vũ khí, pháo trái phép len lỏi trong đời sống người dân

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tại công an các xã, phường trên địa bàn thành phố

Mạnh tay xử lý

Cuối tháng 12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook “Tuấn Kiệt”, Zalo “PCP Miền Trung” rao sửa các loại súng hơi trên mạng xã hội. Qua truy xét, phát hiện chủ tài khoản nói trên là Trần Văn Bi (sinh năm 2000, trú tại xã Phú Hồ).

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Trần Văn Bi, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng nén hơi, 25 viên đạn chì dạng nấm. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an xác định đối tượng Võ Khắc Thành Huy (sinh năm 2003, trú tại phường Hương Thủy) là người cung cấp khẩu súng và số đạn trên cho Trần Văn Bi. Đồng thời, phát hiện, tạm giữ 329 viên đạn chì hình nấm do Huy đang cất giấu.

Trước tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an phường Hóa Châu đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng một số thanh, thiếu niên, học sinh tự ý thu gom diêm, hóa chất, vật liệu dễ cháy để tự chế tạo các loại pháo nổ thủ công. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ, tai nạn thương tích nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng; đồng thời, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, Công an phường Hóa Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, sinh hoạt của học sinh. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tuyên truyền để các em không tham gia, không tò mò, không thử nghiệm việc chế tạo, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Công an TP. Huế đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần kìm giảm tội phạm.

Người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó có cả dao, kiếm, súng tự chế. Công an các xã vùng cao A Lưới còn đưa ra sáng kiến nộp vũ khí đổi quà tại gian hàng 0 đồng hay tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân để khuyến khích.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế, những năm gần đây, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Trong tháng 10/2025, đơn vị đã tổ chức tiêu hủy 34 vũ khí quân dụng, 336 công cụ hỗ trợ, trên 5.000 viên đạn các loại được thu giữ qua các cuộc vận động toàn dân giao nộp.

Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế chia sẻ, mỗi con dao, khẩu súng tự chế được loại bỏ là một nguy cơ phạm tội, gây thương tích, thậm chí án mạng được ngăn chặn từ sớm.

Cuối tháng 1 vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế có thư kêu gọi toàn dân tham gia cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó, tập trung chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Người dân cần tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua số điện thoại Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; qua ứng dụng VNeID trên điện thoại; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các xã, phường…