Báo chí tinh gọn, tiếp tục là kênh thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ. (Ảnh: BẢO LONG)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hồ An Phong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các ban, bộ, ngành đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cùng nhiều nhà báo lão thành.

Gần 120.000 tin, bài, chương trình báo chí trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt đầu Xuân, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ niềm vui khi theo thông lệ hằng năm, Báo Nhân Dân tổ chức giao ban đầu Xuân và vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên.

"Mỗi dịp gặp mặt đầu năm, điều đáng quý nhất là sự hiện diện đông đủ của các đồng chí lão thành, những người luôn dành tình cảm sâu nặng cho báo chí. Đặc biệt, nhà báo lão thành Hà Đăng dù đã 97 tuổi vẫn chưa từng vắng mặt trong các cuộc gặp mặt đầu Xuân", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Nhìn lại năm 2025 với nhiều dấu mốc quan trọng, nhất là kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ người làm báo đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Năm qua tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của báo chí cách mạng, trong đó Báo Nhân Dân để lại nhiều dấu ấn thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động có sức lan tỏa. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, hỗ trợ hiệu quả trong công tác tuyên truyền các dự án của Báo.

Bước sang năm 2026, Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026). Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới công chúng và các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, cổ vũ, tiếp sức cho báo trong suốt chặng đường phát triển.

Thay mặt Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc tới các thế hệ lãnh đạo, nhà báo một năm mới Bính Ngọ sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công.

Báo cáo công tác báo chí Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, báo chí đã thể hiện rõ chủ đề trung tâm là tinh thần bứt phá, chuyển động và kiến tạo tương lai, chuyển mạnh từ “kể chuyện Xuân” sang lan tỏa thông điệp hành động, phản ánh tâm thế tự chủ, tự tin, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian từ ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 23/2/2026 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các cơ quan báo chí cả nước đã đăng, phát 119.590 tin, bài, chương trình, tập trung vào 11 nhóm chủ đề lớn:

1. Mừng Đảng, mừng Xuân, củng cố niềm tin phát triển đất nước: đây là dòng thông tin nổi bật nhất với 4.590 tin, bài, chương trình, được trình bày trang trọng trên báo in, báo điện tử và khung giờ vàng phát sóng. Nhiều bài viết lan tỏa các từ khóa “niềm tin”, “ý chí”, “khát vọng”, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tạo nền tảng nhận thức tích cực cho triển khai nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

2. Chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh: có 1.291 tin, bài khắc họa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, kết nối tầm nhìn của Bác với mục tiêu phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần cống hiến trong xã hội.

3. Đại hội XIV của Đảng: với 1.773 tin, bài, báo chí làm rõ ý nghĩa lịch sử của Đại hội, lan tỏa tinh thần hành động, phản ánh việc cụ thể hóa nghị quyết vào chương trình của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời ghi nhận sự đồng thuận và kỳ vọng của nhân dân, doanh nghiệp.

4. Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp: có 4.456 tin, bài nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của cuộc bầu cử, khẳng định đây là dịp để cử tri gửi gắm niềm tin, trách nhiệm đối với đại biểu dân cử.

5. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị: với 2.543 tin, bài, báo chí phân tích việc tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu quản lý hành chính mà là bước nâng cấp năng lực quản trị quốc gia, chuyển mạnh sang mô hình nhà nước kiến tạo, phục vụ.

6. Dấu ấn đối ngoại năm 2025: có 2.594 tin, bài khẳng định vai trò chủ động, bản lĩnh của ngoại giao Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế đất nước và tạo thế, lực mới cho phát triển.

7. Thành tựu kinh tế-xã hội năm 2025 và khí thế năm 2026: đây là mảng thông tin lớn với 4.676 tin, bài, nêu bật kết quả phát triển ấn tượng như quy mô kinh tế đứng thứ 32 thế giới, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 930 tỷ USD, hoàn thành hơn 3.000km đường cao tốc… Đồng thời, 2.463 tin, bài phản ánh khí thế ra quân lao động, sản xuất sôi nổi ngay sau Tết.

8. Công tác chăm lo Tết cho nhân dân: có 5.494 tin, bài phản ánh hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân, nhất là vùng khó khăn, thiên tai, lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

9. Chủ đề văn hóa và phát triển con người: với 9.830 tin, bài, báo chí làm rõ vai trò văn hóa như nguồn lực nội sinh, phản ánh phong tục Tết, đời sống văn hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa.

10. Tôn vinh con người Việt Nam: có 469 tin, bài nêu gương điển hình trong mọi lĩnh vực, khẳng định con người là trung tâm của phát triển và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội.

11. Nội dung văn nghệ và chương trình đón Xuân: các trang văn nghệ và chương trình phát thanh-truyền hình được đầu tư phong phú, kết hợp truyền thống và hiện đại, phản ánh đời sống tinh thần phong phú, lan tỏa niềm tin và khí thế bước vào năm mới.

Theo đồng chí Tống Văn Thanh, nhìn chung, báo chí Tết Bính Ngọ 2026 đã phát huy tốt vai trò định hướng, lan tỏa niềm tin, cổ vũ hành động, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội ngay từ những ngày đầu năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: BẢO LONG)

Báo chí tiếp tục là điểm sáng về định hướng dư luận, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội

Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng đối với các nhà báo lão thành, các thế hệ đi trước, đồng thời cho biết rất vinh dự, may mắn khi được tham dự buổi giao ban đầu Xuân. Đồng chí đánh giá cuộc gặp được tổ chức chu đáo, không khí thân tình, văn hóa nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu, chất lượng nội dung.

Từ góc độ quản lý nhà nước, đồng chí bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng nội dung đánh giá toàn diện cả về hình thức, nội dung, tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí cũng như việc chấp hành pháp luật. Đồng thời, đồng chí trân trọng các ý kiến tâm huyết, tinh tế của các nhà báo lão thành và đại biểu tham dự.

Khái quát chung, đồng chí nhận định báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn theo hướng “tinh, gọn nhưng mạnh”, ngày càng khẳng định vị thế là kênh thông tin tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong bức tranh phát triển đất nước, đồng chí Hồ An Phong cho rằng báo chí tiếp tục là điểm sáng, góp phần định hướng dư luận, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. Điều này cũng được thể hiện rõ qua cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông thời gian qua.

Về phần mình, đồng chí Phạm Thu Hằng, Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thay mặt đơn vị gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành và toàn thể đại biểu, chúc một năm Bính Ngọ dồi dào sức khỏe, nhiều thành công và thắng lợi mới.

Đồng chí cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, tạo đột phá trong công tác thông tin đối ngoại; trong đó, Vụ Thông tin Báo chí là lực lượng nòng cốt, đồng thời giữ vai trò phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Vì vậy, Bộ Ngoại giao mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, định hướng kịp thời để công tác thông tin đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới.

Theo đồng chí Phạm Thu Hằng, trong năm qua, dư luận báo chí quốc tế nhìn chung đưa tin cân bằng, khách quan và tích cực về Việt Nam. Các chủ đề được quan tâm nhiều gồm: Đại hội XIV của Đảng; công cuộc tinh gọn bộ máy; các sự kiện, ngày lễ lớn; hoạt động đối ngoại cấp cao; chính sách phát triển kinh tế; vấn đề Biển Đông.

"Đáng chú ý, báo chí quốc tế đánh giá cao cải cách tổ chức bộ máy của Việt Nam, coi đây là bước chuyển mang tính “cách mạng”, thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống quản trị tinh gọn, minh bạch, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Về kinh tế, Việt Nam tiếp tục được nhận định là điểm sáng tăng trưởng của khu vực, duy trì mức tăng GDP hơn 8%, thuộc nhóm cao nhất châu Á.

Trong lĩnh vực đối ngoại, báo chí quốc tế ghi nhận Việt Nam theo đuổi đường lối độc lập, cân bằng, linh hoạt; vừa duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa hội nhập sâu rộng, tạo dựng niềm tin với nhiều đối tác lớn", đồng chí Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng thông tin thêm về một số hoạt động đối ngoại nổi bật đầu năm, trong đó có các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các diễn đàn quốc tế, góp phần củng cố vị thế và mở rộng quan hệ đối tác của Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng thông tin, đưa tin khách quan, thận trọng đối với các vấn đề quốc tế nhạy cảm, tránh bình luận suy đoán hoặc làm “nóng” tình hình.

5 nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan báo chí

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ghi dấu nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh đó, báo chí đã thể hiện rõ vai trò “chủ công, chủ lực, tiên phong”, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của báo chí cả nước, đồng chí Phan Xuân Thủy cho rằng, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đòi hỏi “một bước chuyển mạnh mẽ hơn nữa”, chủ động, sáng tạo, hiện đại và đủ sức làm chủ trận địa thông tin.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xác định tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm hàng đầu. Báo chí cần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung các văn kiện, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, để Nghị quyết thực sự trở thành “mệnh lệnh từ trái tim”, là “sợi chỉ đỏ” dẫn dắt hành động trong toàn xã hội. Đồng thời, báo chí phải là diễn đàn tin cậy để nhân dân đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm thông tin xuyên suốt, chính xác, kịp thời, góp phần khẳng định đây là “ngày hội lớn của toàn dân”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thứ ba, đẩy mạnh thông tin về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần quyết tâm hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí không chỉ đồng hành mà còn phải là lực lượng trực tiếp tham gia thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển.

Thứ tư, báo chí cần tiếp tục giữ vai trò lực lượng “mở đường, dẫn đường, giữ đường” cho dòng chảy thông tin tích cực; chủ động làm chủ không gian truyền thông số; tăng cường kiểm chứng thông tin, phân tích, phản biện, đề xuất giải pháp; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, xây dựng các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính lan tỏa cao; phát triển đội ngũ người làm báo vừa vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, vừa giỏi công nghệ, sáng tạo nội dung số, trở thành “chiến binh thông tin” trên không gian mạng.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, đồng chí Phan Xuân Thủy gửi lời chúc các nhà báo lão thành, đội ngũ người làm báo cả nước sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng và phát triển đất nước.