Đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại điểm cầu Huế

Tại điểm cầu Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia và trong nước. Đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch; riêng khu vực lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đạt gần 59%. Cùng với tìm kiếm, quy tập, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN.

Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn trên toàn quốc. Đến nay, 7/7 quân khu đã hoàn thành tổ chức làm trước, lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ; thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên tham gia. Đồng thời, đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Tại thành phố Huế, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay các địa phương đã tiếp cận 323 mộ trong nghĩa trang (trong đó: mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 181 mộ, không đủ điều kiện lấy mẫu là 142 mộ) và lấy 9 mẫu hài cốt liệt sĩ quy tập được ở Lào và trong nước; tổ chức bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đợt 1) 27 mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, an toàn tuyệt đối. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được triển khai tích cực; kết quả tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở Lào 8 liệt sĩ, địa bàn thành phố 1 liệt sĩ.

Điểm nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo việc đón nhận, hồi hương, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, trang trọng, mang lại ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn to lớn, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tiến hành lấy mẫu, số hóa thông tin liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Phong Sơn

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng cho rằng các nhiệm vụ đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng xã hội tốt, lan tỏa sâu sắc tinh thần tri ân, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cũng như sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn những khó khăn, hạn chế; phê bình một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa tạo ra những kết quả rõ nét. Theo Phó Thủ tướng, công tác này phải được đánh giá bằng những “sản phẩm hiện hữu” và kết quả cụ thể, bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là biểu hiện cụ thể của truyền thống, đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành thay đổi phương thức triển khai, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bảo đảm tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những kết quả cụ thể, có ý nghĩa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, một cấp, mà là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.