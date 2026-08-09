Việt Nam là một trong những điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè này

Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất khi đến Việt Nam năm thứ hai liên tiếp. (Ảnh: VẠN LƯU)

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á trong mùa hè 2026, dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng từ tháng 4 đến tháng 6/2026 cho chuyến đi diễn ra trong tháng 7 và tháng 8. Theo đó, Việt Nam tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ tư trong mùa hè 2026.

Báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trên Agoda của khách châu Âu đang có kế hoạch nghỉ hè tại châu Á. Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu là điểm đến châu Á được tìm kiếm nhiều nhất, theo sau lần lượt là Indonesia và Nhật Bản. Việt Nam đã vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 4, trong khi Malaysia đứng vị trí khép lại top 5 điểm đến hàng đầu.

Đức, Pháp, Anh dẫn đầu lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam

Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất châu Á từ thị trường châu Âu. Trong số 20 điểm đến hàng đầu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm theo năm ấn tượng nhất từ du khách châu Âu với 14%, tiếp theo là Hàn Quốc (13%) và Việt Nam (12%). Sự bứt phá của ba quốc gia này cho thấy thị hiếu ngày càng tăng của du khách châu Âu đối với hành trình trải nghiệm đa dạng, vượt ra khỏi những tọa độ du lịch truyền thống của châu Á.

Đối với du khách châu Âu, tháng 7 và tháng 8 là thời kỳ cao điểm của mùa hè khi các trường học bước vào kỳ nghỉ và nhu cầu du lịch tăng mạnh. Mùa hè năm nay cũng diễn ra ngay sau đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện từ đầu mùa tại nhiều quốc gia châu Âu, với nền nhiệt cao bất thường ở nhiều địa điểm. Trong bối cảnh đó, những điểm đến châu Á sở hữu đường bờ biển dài, các hòn đảo cùng nhiều trải nghiệm du lịch đa dạng càng trở nên hấp dẫn.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm cho biết, với hơn 3.260km bờ biển từ bắc vào nam, cùng các đô thị sôi động, nhiều hòn đảo hoang sơ và những điểm đến giàu giá trị văn hóa, Việt Nam mang đến cho du khách châu Âu nhiều lựa chọn để tận hưởng một kỳ nghỉ hè phong phú và trọn vẹn.

Xét theo thị trường nguồn châu Âu, Đức là quốc gia dẫn đầu về số lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, vượt qua Pháp vốn là thị trường dẫn đầu cùng kỳ năm ngoái. Vương quốc Anh tiếp tục giữ vị trí thứ ba, trong khi Hà Lan vươn lên vị trí thứ tư và Nga khép lại top 5 thị trường hàng đầu.

Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về lượng quan tâm từ một số thị trường mới nổi cho thấy xu hướng này đang lan rộng ra nhiều quốc gia châu Âu hơn.

Dẫn đầu là Azerbaijan với lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là Ba Lan với 66% và Thụy Điển với 55%.

Nhờ thương hiệu du lịch phủ sóng rộng hơn và chính sách visa được nới lỏng hơn trong 2025, Việt Nam ghi nhận lượng khách tăng trưởng tốt từ Ba Lan và Thụy Điển. Thủ tục nhập cảnh dễ dàng hơn, kết hợp mạng lưới hàng không quốc tế không ngừng mở rộng và các sản phẩm du lịch đa dạng cho thấy du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, thu hút du khách từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh là hai điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất

Tại Việt Nam, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp.

Nha Trang vươn lên vị trí thứ ba, thế chỗ cho Hà Nội để góp mặt trong top ba điểm đến hàng đầu.

Đà Nẵng luôn duy trì vị thế là điểm tìm kiếm nổi bật, hay Nha Trang đang tăng trưởng vượt bậc về lượng tìm kiếm đều là minh chứng cho thấy biển Việt Nam là điểm đến ưu tiên của khách châu Âu. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút những du khách tìm kiếm nhịp sống đô thị, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực phong phú.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ: Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư phản ánh sức hút ngày càng tăng của đất nước đối với nguồn khách châu Âu, không chỉ từ thị trường truyền thống mà còn các thị trường mới nổi. Đà Nẵng và Nha Trang lọt vào top ba cũng làm nổi bật thế mạnh du lịch biển của Việt Nam.

“Việt Nam mang đến cho du khách nhiều lựa chọn để trải nghiệm châu Á theo nhiều cách khác nhau, từ những thành phố năng động, văn hóa bản địa cho đến những bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng đảo, khiến ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới cân nhắc chọn quốc gia hình chữ S cho những kỳ nghỉ dài ngày”, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết.

https://nhandan.vn/viet-nam-la-mot-trong-nhung-diem-den-duoc-du-khach-chau-au-tim-kiem-nhieu-nhat-he-nay-post980605.html