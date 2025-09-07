Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67

Phường Phong Điền đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố "Nhà tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại tiểu khu 67"

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thân nhân các liệt sĩ.

Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67 là nơi ghi dấu và tri ân sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020.

Bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm các liệt sĩ, tuyến đường 71 còn là tuyến giao thông chiến lược quan trọng trong kháng chiến, phục vụ vận chuyển lương thực, vũ khí, khí tài quân sự và cơ động lực lượng cho chiến trường Trị Thiên. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, các đơn vị công binh, bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong và Nhân dân địa phương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để mở đường, giữ đường, bảo đảm mạch máu giao thông phục vụ chiến trường, góp phần vào thắng lợi của dân tộc.

Vị trí Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 tại tiểu khu 67

Với giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc, ngày 16/4/2026, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67, phường Phong Điền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thân Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền nhấn mạnh, việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần biết ơn đối với các thế hệ. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, xây dựng nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.