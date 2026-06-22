Lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Sơn là nơi an nghỉ của 182 liệt sĩ, trong đó có 164 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, từ ngày 23/6 đến 3/7/2026, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với toàn bộ các phần mộ chưa có thông tin, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật.

Việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác giám định, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ trên cả nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Dịp này, bà Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.