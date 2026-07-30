Đánh giá cán bộ: Lấy kết quả thực thi làm thước đo

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hóa trao đổi với người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Yêu cầu đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước đi vào ổn định. Khi giai đoạn “vận hành” chuyển sang “nâng cao chất lượng”, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cũng thay đổi. Mỗi cán bộ phải chứng minh hiệu quả bằng kết quả công việc và khả năng giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt được UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 khi yêu cầu “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp; xem năng lực thực thi là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Theo đó, thành phố khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá đúng năng lực để bố trí đúng người, đúng việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và hoàn thành việc đánh giá cán bộ trong quý III/2026. Những cán bộ hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tiếp tục bố trí giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Ngược lại, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được phát triển, trọng dụng.

Yêu cầu đổi mới xuất phát từ thực tế công tác đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn còn chịu tác động của tâm lý nể nang, ngại va chạm, dựa nhiều vào nhận xét định tính hoặc bản kiểm điểm cuối năm. Vì vậy, việc đổi mới hướng tới lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá thay cho cảm nhận chủ quan.

Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn hằng quý đối với từng tập thể và từng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngay từ đầu mỗi quý, mục tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra được xác định để theo dõi, đánh giá cuối kỳ. Hồ sơ đánh giá được hình thành từ kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân thay vì chỉ dựa vào nhận xét định tính.

Cùng với đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá hình thức; chuyển mạnh sang đánh giá bằng kết quả và sản phẩm có thể kiểm chứng, gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Việc đánh giá phải chỉ rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục làm căn cứ xếp loại cán bộ.

Có thể thấy, khi mỗi nhiệm vụ đều được lượng hóa bằng mục tiêu, tiến độ và sản phẩm đầu ra, việc đánh giá sẽ giảm dần yếu tố cảm tính, tạo cơ sở ghi nhận đúng năng lực và trách nhiệm của mỗi cán bộ.

Chủ động thích ứng từ cơ sở

Để việc đánh giá bằng kết quả được triển khai thống nhất trên toàn thành phố, công tác chuẩn bị đang được tiến hành đồng bộ. Theo đồng chí Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý, đánh giá KPI; đồng thời tiếp cận hệ thống do Ban Tổ chức Trung ương xây dựng. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng danh mục sản phẩm, công việc chuẩn của từng tập thể, cá nhân làm cơ sở phục vụ đánh giá. Việc triển khai theo lộ trình giúp các địa phương từng bước làm quen với phương thức quản trị trên nền tảng số.

Không chờ đến khi hệ thống chung được đưa vào sử dụng, nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý công việc, từng bước hình thành phương thức đánh giá bằng kết quả.

Tại phường Thuận Hóa, ứng dụng “Thuận Hóa” trên nền tảng Hue-S được đưa vào phục vụ công tác quản lý, điều hành. Việc giao nhiệm vụ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và theo dõi tiến độ đều được thực hiện trên hệ thống, giúp lãnh đạo kiểm soát công việc theo thời gian thực.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Thuận Hóa, việc triển khai ứng dụng bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Cán bộ đăng ký đầu việc sát với thực tế, thực hiện đúng nhiệm vụ đã cam kết; đồng thời ứng dụng cho phép tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến và chuyển đến đúng bộ phận xử lý. “Ứng dụng không chỉ giúp công việc gọn gàng, thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, tạo nền tảng để đánh giá cán bộ khách quan, minh bạch hơn”, bà Kiều chia sẻ.

Trong khi đó, phường Hương Trà chủ động xây dựng hệ thống quản lý công việc trên nền tảng Google Sheets. Mỗi cán bộ có một “bảng điều khiển” công việc riêng; từng đầu việc được cập nhật ngay sau khi hoàn thành, giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ theo thời gian thực thay vì chờ đến cuối quý mới tổng hợp báo cáo. Trên cơ sở dữ liệu đó, cán bộ tự kê khai kết quả, lãnh đạo trực tiếp thẩm định sản phẩm đầu ra. Địa phương cũng xây dựng danh mục công việc chuẩn và áp dụng hệ số quy đổi theo mức độ phức tạp của từng nhiệm vụ, bảo đảm việc đánh giá phản ánh đúng khối lượng và chất lượng công việc.

Theo đồng chí Lê Thị Linh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hương Trà, việc ứng dụng nền tảng số giúp thay đổi cách quản lý công việc từ bị động sang chủ động. Cán bộ cập nhật tiến độ ngay trong quá trình thực hiện, giúp lãnh đạo theo dõi công việc theo thời gian thực, kịp thời xử lý những nhiệm vụ chậm tiến độ. Việc lượng hóa từng đầu việc cũng tạo nền tảng thuận lợi để triển khai hệ thống đánh giá KPI của thành phố.

Công việc được số hóa, sản phẩm được lượng hóa và trách nhiệm được xác định rõ, việc đánh giá cán bộ ngày càng thực chất, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.