Trong xu thế hàng hải thế giới chuyển dịch theo hướng giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch, xây dựng cảng biển xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các quốc gia có lợi thế về kinh tế biển. Tại Việt Nam, Đề án phát triển cảng xanh được triển khai thí điểm từ năm 2023, hướng tới áp dụng các tiêu chí bắt buộc sau năm 2030.

Theo định hướng đó, thành phố Huế đang từng bước phát triển Cảng Chân Mây theo mô hình cảng hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường.

Với vị trí chiến lược nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, là cửa ngõ kết nối khu vực miền Trung với Hành lang kinh tế Đông - Tây, cảng Chân Mây giữ vai trò quan trọng trong phát triển logistics, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ hàng hải và du lịch quốc tế ở khu vực miền Trung.

Thời gian qua, khu vực cảng Chân Mây tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khai thác với 3 bến cảng. Trong đó, bến 1 và 2 do Công ty CP Cảng Chân Mây làm chủ đầu tư. Bến 3 do Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế khai thác. Hiện nay, Công ty CP Hàng hải Vsico Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng bến 4 và 5, nhằm nâng cao năng lực khai thác trong thời gian đến.

Với định hướng đầu tư theo hướng hiện đại, Công ty CP Cảng Chân Mây từng bước đưa vào sử dụng các thiết bị khai thác sử dụng điện, như: cẩu bờ, cẩu bãi, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế phát thải CO2 so với các thiết bị sử dụng dầu diesel. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tác động đến môi trường.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành khai thác cảng cũng được Công ty CP Cảng Chân Mây xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Các quy trình quản lý hàng hóa, điều độ phương tiện, trao đổi thông tin điện tử từng bước được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao năng suất khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong quá trình vận hành.

Ông Lê Chí Phai, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng Chân Mây cho biết, công tác bảo vệ môi trường tại cảng luôn được chú trọng thông qua việc kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động khai thác, tàu biển và các dịch vụ liên quan. Các giải pháp giảm bụi, tiếng ồn, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, cải tạo cảnh quan, tăng diện tích cây xanh cũng được đơn vị quan tâm triển khai nhằm xây dựng môi trường khai thác an toàn, thân thiện với môi trường.

Tại Diễn đàn Logistics vùng lần thứ VI với chủ đề “Logistics xuyên biên giới” tổ chức tại thành phố Huế vào dịp cuối năm 2025, ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng, phát triển cảng xanh không chỉ là việc thay đổi một số thiết bị khai thác mà là quá trình chuyển đổi từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, tổ chức vận hành đến phương thức quản lý. Trong đó, sự đồng bộ giữa cảng biển với hệ thống logistics, giao thông kết nối và các khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đồng thời giảm tác động môi trường trong toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa.

Đối với cảng Chân Mây, quá trình chuyển đổi xanh cần được đặt trong tổng thể phát triển của khu vực, gắn với việc mở rộng quy mô khai thác, hoàn thiện kết nối giao thông, phát triển dịch vụ hậu cần và thu hút các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để cảng nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hãng tàu và doanh nghiệp logistics trong nước, quốc tế.

Theo kế hoạch của Công ty CP Chân Mây, trong quá trình hướng đến mô hình cảng xanh, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải theo quy định, kiểm soát bụi, nước thải trong hoạt động khai thác, mở rộng diện tích cây xanh, xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp.

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại cảng Chân Mây, với sự quan tâm của thành phố, Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) hiện đang xúc tiến nghiên cứu đầu tư các giải pháp gồm: Hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển (Alternative Maritime Power - AMP), hệ thống quản lý năng lượng cảng và cơ chế giám sát phát thải carbon. Đây là những giải pháp đang được nhiều cảng biển tiên tiến trên thế giới nghiên cứu, áp dụng nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hạn chế phát thải khí nhà kính. Việc nghiên cứu, tiếp cận các giải pháp này được kỳ vọng tạo nền tảng để cảng Chân Mây từng bước chuyển đổi sang mô hình cảng xanh, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của ngành hàng hải.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, chuyển đổi xanh tại cảng biển là quá trình dài hạn, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp khai thác cảng, hãng tàu đến các đơn vị logistics. Bên cạnh nguồn lực đầu tư, việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cũng là những yếu tố quan trọng để quá trình này đạt hiệu quả.

Với cảng Chân Mây, việc từng bước tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát các tác động môi trường sẽ góp phần xây dựng hình ảnh một cảng biển hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho rằng, cảng Chân Mây có nhiều điều kiện để nâng cao hiệu quả khai thác, từng bước hướng đến mô hình cảng xanh; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững của thành phố, phù hợp với xu thế hội nhập và cam kết giảm phát thải của Việt Nam.