Không gian làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú

Dấu ấn từ “ngôi nhà mới”

Ngày 7/5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Phong Phú chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng, diện tích sàn 318m2. Trong đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả rộng 110m2, gồm 8 quầy làm việc, được thiết kế như một điểm kết nối trực tiếp, xóa khoảng cách giữa chính quyền và người dân. Sự hiện diện của “ngôi nhà mới” khang trang và hiện đại này được xem là dấu mốc quan trọng, thay đổi diện mạo nền hành chính cơ sở.

Nhận tờ giấy thông báo thuế với hơn 51 triệu đồng khi đến làm thủ tục đất đai, ông Nguyễn Văn Hiệp ở tổ dân phố Tân Hội, phường Phong Phú không khỏi bất ngờ khi số tiền phải nộp quá lớn. Trước băn khoăn của người dân, ông Văn Công Dũng - cán bộ Trung tâm PVHCC của phường đã tận tình phân tích, giải thích, đó là chênh lệch diện tích khi đo đạc thửa đất của gia đình ông. Số tiền trên là khoản phí phải nộp cho phần đất tăng thêm, tính theo giá đất hiện hành trong khu vực.

“Cán bộ giải thích rõ ràng nên tôi hiểu và chấp hành; nhưng vì số tiền khá lớn, cần có thời gian để chuẩn bị. Cán bộ dặn nên nộp trong thời gian quy định (30 ngày) để không bị tính thuế phát sinh do chậm nộp”, ông Nguyễn Văn Hiệp nói.

Sáu tháng đầu năm 2026, Trung tâm PVHCC phường Phong Phú tiếp nhận 3.094 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn là 3.041/3.043 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,93% (51 hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết). Đặc biệt, 100% được thực hiện trực tuyến và số hóa, không có ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Hướng đến hệ sinh thái số toàn diện

Đằng sau những con số ấn tượng là câu chuyện về những người thầm lặng, luôn trăn trở, đi tìm lời giải cho bài toán đổi mới để phục vụ, như sáng kiến về giải pháp chuyển đổi số trong giải quyết TTHC của anh Nguyễn Gia Linh Sơn - chuyên viên trẻ thuộc Trung tâm PVHCC phường Phong Phú.

Anh Sơn cho biết, trước đây, khi các quy định còn chồng chéo, TTHC rườm rà, thành phần hồ sơ phức tạp, có nhiều thủ tục không cần thiết, khiến người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan, chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, rất tốn kém chi phí. Từ đó, anh đề xuất các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm khắc phục, chuyển đổi triệt để phương thức làm việc, lấy bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm trung tâm; người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

Điểm nổi bật của sáng kiến là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật từ khâu tiếp nhận, chuẩn hóa 100% quy trình theo tiêu chuẩn ISO, xác lập nguyên tắc làm việc nghiêm túc: rõ người, rõ việc và rõ thời gian. Hệ thống vận hành không xảy ra bất kỳ sự cố bảo mật hay rò rỉ dữ liệu nào.

Ghi nhận về sáng kiến “một lần kê khai”, ông Thái Duy Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Phong Phú cho biết: “Từ sáng kiến này, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến vốn ở mức thấp nay tăng lên với con số ấn tượng. 100% hồ sơ tiếp nhận được số hóa và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử. Kết quả, giúp cắt giảm từ 40% đến 60% thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm tối đa chi phí in ấn, đi lại cho cán bộ lẫn người dân. Sáng kiến này có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cấp cơ sở và có thể nhân rộng trong phạm vi toàn thành phố”.

Xác định CCHC phải gắn liền với chuyển đổi số toàn diện, phường Phong Phú đã chủ động và nghiêm túc triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng đến xây dựng hình mẫu về hệ sinh thái số cấp cơ sở. Đến nay, địa phương đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng để xây dựng và phát triển hạ tầng số, mạng lưới kết nối được thiết lập chặt chẽ hơn với 100% tổ dân phố có nhóm Zalo chính thức để trao đổi thông tin. Hàng chục camera an ninh và hệ thống chiếu sáng thông minh được lắp đặt dọc tuyến Quốc lộ 49B, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đăng Phúc, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, áp lực về bảo mật thông tin, an toàn an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ trở thành vấn đề quan trọng và cấp bách ở mỗi địa phương. Trước những thách thức đó, Phong Phú chú trọng việc đào tạo, nâng tầm tư duy và xây dựng “kỹ năng số” cùng “đạo đức công vụ” cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, tiếp tục duy trì “Bình dân học vụ số”, rút ngắn dần những khoảng cách công nghệ trong đời sống thường nhật của người dân.