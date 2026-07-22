Tập huấn triển khai nền tảng số và xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số

Hơn 130 cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến từ 40 xã, phường tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế nhấn mạnh: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và công cụ hữu hiệu để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua các nền tảng số, Mặt trận có điều kiện lắng nghe Nhân dân rộng rãi, kịp thời và toàn diện hơn.

Hội nghị tập trung triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày (từ 24/7 đến 30/11/2026) nhằm xử lý dứt điểm các khó khăn về hạ tầng, dữ liệu và nhân lực theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả". Điểm mới của đợt tập huấn là trang bị thực tế các công cụ hiện đại như: ứng dụng trợ lý AI phục vụ công tác Mặt trận, vận hành Cổng Mặt trận số 24/7 (www.pakn.mattranso.vn) để tiếp nhận và phản hồi 100% phản ánh của người dân, cùng việc chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đoàn viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đồng chí Phạm Thị Ái Nhi đề nghị các học viên tập trung trao đổi, tháo gỡ vướng mắc ngay tại hội nghị và nhanh chóng ứng dụng vào công việc hằng ngày. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào "Bình dân học vụ số", vừa thành thạo chuyên môn, vừa hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thành phố.