Hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số và chuyển giao công nghệ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận.

Làm rõ điều kiện áp dụng cơ chế cấp băng tần đặc thù

Phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến tập trung vào yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số, bảo đảm minh bạch trong chia sẻ hạ tầng viễn thông, cải cách thực chất thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao dịch điện tử và nâng cao hiệu quả chính sách chuyển giao công nghệ.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đồng tình với việc áp dụng cơ chế đặc thù đối với doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, đây là ngoại lệ so với nguyên tắc cấp băng tần thông qua đấu giá nên cần quy định rõ điều kiện áp dụng để bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng.

Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc việc cấp băng tần phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phần tài nguyên phục vụ nhiệm vụ này phải chiếm tỷ lệ chủ yếu. Đồng thời cần tách bạch phần phục vụ quốc phòng, an ninh với phần sử dụng cho hoạt động kinh doanh để bảo đảm hạch toán minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Đại biểu Tào Đức Thắng (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Tào Đức Thắng (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp cận vấn đề từ góc độ hiệu quả khai thác tài nguyên quốc gia. Đại biểu phân tích giá trị của băng tần phụ thuộc vào mức độ phát triển của công nghệ, hệ sinh thái thiết bị và nhu cầu thị trường ở từng giai đoạn. Khi công nghệ đã đủ chín và thị trường đã sẵn sàng, việc phân bổ kịp thời sẽ phát huy hiệu quả cao nhất; ngược lại, nếu chậm đưa vào khai thác thì giá trị kinh tế của băng tần sẽ suy giảm.

Cần minh bạch cơ chế thu hồi và tái phân bổ tài nguyên tần số

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế, đồng tình với việc gắn quyền sử dụng băng tần với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bởi quyền sử dụng băng tần phải đi liền với năng lực và tư cách pháp lý của doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế cho rằng, dự thảo mới chỉ quy định căn cứ thu hồi giấy phép mà chưa làm rõ cơ chế xử lý sau khi phát sinh căn cứ thu hồi. “Trong văn bản quy định chi tiết cần xác định rõ thời điểm và trình tự thu hồi giấy phép; trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp; cơ chế xử lý, tái phân bổ tài nguyên tần số sau thu hồi; đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật về viễn thông và pháp luật về tần số vô tuyến điện”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế tham gia thảo luận ở hội trường. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đối với sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị chuyển mạnh từ tư duy quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, với các chỉ tiêu có thể kiểm chứng như mức độ hình thành giao dịch công nghệ; khả năng kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; số lượng và giá trị thương mại hóa kết quả nghiên cứu; mức độ ứng dụng công nghệ mới trong doanh nghiệp; khả năng tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa; cũng như hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước cho hoạt động chuyển giao và đổi mới công nghệ.

Thay mặt cơ quan trình dự thảo luật, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã giải trình các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông.

Trong sáng cùng ngày, Quốc hội cũng cho ý kiến về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.