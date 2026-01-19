Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hoàn thành phiên trù bị

Các đại biểu vào dự phiên trù bị

Trước khi vào phiên trù bị, toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đại hội dành phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Toàn cảnh phiên trù bị

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Theo chương trình, chiều 19/1 các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn. Sáng mai (20/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra phiên Khai mạc.