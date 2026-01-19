Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và nguyện quyết tâm đi theo con đường Người đã vạch ra cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

Đoàn thực hiện nghi thức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 19/1, là ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIV của Đảng. Trong sáng nay, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên trù bị Đại hội trước khi khai mạc vào sáng ngày mai 20/1. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu của TP. Huế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25/1 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.