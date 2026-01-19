Thời tiết ngày 19/1: Cả nước trời nắng ấm chào mừng ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

(Ảnh: BẢO LONG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/1, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ C.

Trong ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng, tại Hà Nội, trời không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng ra Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 20/1, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

