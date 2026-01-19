Từ bản lĩnh vượt khó đến những quyết sách lịch sử

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ 3, trái sang) kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Nhiệm kỳ của bản lĩnh, khát vọng và những quyết sách lịch sử

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng khép lại trong một bối cảnh đặc biệt. Chưa khi nào đất nước phải đồng thời đối diện nhiều thách thức lớn, phức tạp, chưa từng có tiền lệ như giai đoạn 2021 - 2025. Đại dịch COVID-19 kéo dài, kinh tế thế giới suy giảm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan… đặt ra những bài toán chưa có lời giải sẵn. Chính trong gian khó ấy, bản lĩnh lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng tiếp tục được tôi luyện, khẳng định và tỏa sáng.

Với ý chí “không lùi bước trước khó khăn”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII bằng tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tinh thần dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thành tựu đạt được không chỉ là những con số tăng trưởng, mà quan trọng hơn là sự bền vững của nền tảng phát triển, sự củng cố niềm tin xã hội và việc mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước trong trung và dài hạn.

Nhiệm kỳ này đã ghi dấu một bước tiến lớn về kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Đằng sau những con số ấy là nỗ lực lớn trong điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ba đột phá chiến lược tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất và có chiều sâu. Thể chế phát triển từng bước được hoàn thiện theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển bứt phá, với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, hạ tầng logistics, tạo nền tảng cho liên kết vùng và phát triển dài hạn. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao từng bước được chú trọng đầu tư, gắn với đổi mới giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ.

Trong bức tranh chung ấy, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, chuyển mạnh sang hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn; nông thôn mới trở thành điểm sáng của ổn định xã hội và phát triển bền vững. Đặc biệt, từ năm 2025, tư duy phát triển kinh tế tư nhân được nâng tầm khi được khẳng định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, mở ra dư địa phát triển mới cho lực lượng sản xuất hiện đại.

Festival Huế tiếp tục phát huy, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới

Nền tảng của đồng thuận xã hội

Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về phát triển văn hóa, con người và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chất lượng sống, mức độ hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân.

Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao. Chỉ số hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Những con số ấy phản ánh sự đúng đắn của chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển con người toàn diện, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

An sinh xã hội tiếp tục là trụ cột vững chắc trong điều hành chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, từ 4,4% năm 2021 xuống còn khoảng 1,3% năm 2025. Đến tháng 9/2025, cả nước cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, một thành tựu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính sách nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ, cùng việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, tạo nền tảng cho bảo đảm an cư bền vững.

Giáo dục và đào tạo có những bước tiến quan trọng, đặc biệt là chủ trương miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, góp phần giảm gánh nặng cho người dân, nhất là ở khu vực khó khăn. Y tế tiếp tục được củng cố, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 74,8 năm. Những kết quả ấy cho thấy sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Nhà nước cho phúc lợi xã hội và chất lượng sống.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả nổi bật, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, mở ra những cơ hội mới cho phát triển đất nước.

Dấu mốc cách mạng, mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới

Nếu cả nhiệm kỳ Đại hội XIII là một hành trình vượt khó và bứt phá, thì năm 2025 chính là điểm nhấn mang tính bước ngoặt, ghi dấu những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, định hình lâu dài cho sự phát triển của đất nước.

Nổi bật nhất là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao, Đảng đã lãnh đạo triển khai đồng bộ việc điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập quy mô lớn các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Đây là cuộc cải cách có quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành sớm hơn 5 năm so với nghị quyết đề ra, tạo ra một cấu trúc bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Điều quan trọng không chỉ là giảm đầu mối, tinh giản biên chế, mà là thay đổi căn bản phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ Nhân dân. Bộ máy mới vận hành thông suốt, gần dân, sát cơ sở, giảm tầng nấc trung gian, mở rộng không gian cho phân cấp, phân quyền và phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương. Đây chính là “đòn bẩy thể chế” có ý nghĩa mở đường cho kiến tạo phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Song hành với đó là những đột phá chưa từng có trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ. Lần đầu tiên, việc bố trí bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải người địa phương được thực hiện đồng bộ trên phạm vi cả nước; nhiều quy định mới, chặt chẽ, minh bạch về công tác cán bộ được ban hành và thực thi. Điều này không chỉ góp phần kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tiêu cực, mà còn tạo dựng niềm tin xã hội, củng cố kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét trong răn đe, phòng ngừa và xây dựng môi trường phát triển lành mạnh. Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025 vì thế không chỉ là năm “kết thúc nhiệm kỳ”, mà còn là năm “mở ra một giai đoạn mới”. Những quyết sách mang tính cách mạng được ban hành và triển khai trong năm này đã tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc và khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, có thể khẳng định: Những thành tựu đạt được là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó không chỉ là thành quả của một nhiệm kỳ, mà là bước chuẩn bị quan trọng để đất nước vững vàng tiến bước, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.