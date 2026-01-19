Chào mừng Đại hội Đảng từ những việc đời thường

Đường phố cờ hoa chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước

Nếp sống thường nhật

Vào mỗi sáng Chủ nhật, từ khu vực trung tâm thành phố đến các phường, xã, hình ảnh cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân cùng nhau ra quân vệ sinh môi trường đã trở nên quen thuộc. Không phải đến dịp này mới triển khai, mà từ nhiều năm qua, việc giữ gìn môi trường ở Huế đã trở thành công việc chung của cộng đồng, gắn với ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với không gian sống của chính mình.

Cuối năm luôn là thời điểm đô thị bước vào cao điểm sinh hoạt. Lượng rác thải tăng, các khu chợ, tuyến phố mua sắm và điểm công cộng hoạt động nhộn nhịp hơn ngày thường. Trước thực tế đó, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, lấy phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” làm điểm tựa để chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng. Từ một phong trào vận động, “Ngày Chủ nhật xanh” dần trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc, gắn với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người dân khi thành phố chuẩn bị chào đón sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Ông Hồ Văn Tường (phường Phong Phú) chia sẻ: “Bây giờ, chúng tôi không cần vận động nhiều như trước, bà con tự hiểu rằng làm sạch đường sá cũng là cách thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với Đại hội Đảng. Mỗi con đường sạch hơn là thêm một niềm vui chung”.

Như lời ông Tường, tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” đã lan tỏa từ các tuyến đường chính đến từng khu dân cư, ngõ xóm. Các địa phương không chỉ tập trung làm sạch bề mặt đường phố mà còn chú trọng chỉnh trang cảnh quan, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống thoát nước. Việc làm sạch môi trường vì thế không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, trật tự đô thị.

Ở nhiều khu dân cư, phong trào vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động sinh hoạt cộng đồng vào mỗi dịp cuối tuần. Người lớn quét dọn, thu gom rác; trẻ nhỏ phụ giúp những việc vừa sức. Bà Nguyễn Thị Hải (phường An Cựu) bày tỏ: “Đường sạch hơn, hàng quán gọn gàng hơn, đi lại cũng thấy dễ chịu. Đón Đại hội Đảng mà phố phường khang trang như vậy, ai cũng vui”.

Người dân các địa phương ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Lê Thọ

Đồng lòng vì diện mạo đô thị

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu những định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước. Việc chào mừng Đại hội không chỉ thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền mà còn được phản ánh sinh động qua chính diện mạo đô thị, qua nếp sống và ý thức của người dân.

Theo lãnh đạo thành phố, để phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” lan tỏa bền vững, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đóng vai trò quan trọng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và trường học cùng tham gia, không chỉ dọn vệ sinh trong khuôn viên trụ sở mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm ra khu vực xung quanh. Việc làm sạch môi trường vì thế không còn là hoạt động riêng lẻ, mà trở thành chuỗi hành động thống nhất, thể hiện sự đồng lòng của toàn thành phố hướng về Đại hội Đảng.

Song song với đó, công tác thu gom, vận chuyển rác thải được triển khai nhịp nhàng, bảo đảm môi trường đô thị luôn thông thoáng, sạch sẽ, nhất là trong những ngày cao điểm cuối năm. Các điểm tập kết được vệ sinh gọn gàng, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng. Đằng sau diện mạo sạch đẹp của phố phường là sự nỗ lực âm thầm của lực lượng công nhân môi trường.

Anh Nguyễn Văn Thường, công nhân môi trường đã gắn bó với công việc nhiều năm nói rằng: “Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ mình đang góp một phần nhỏ để thành phố sạch đẹp hơn trong dịp chào mừng Đại hội Đảng thì anh em ai cũng cố gắng”.

Ngày 15/1, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 778/UBND-CT về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, vừa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, vừa đón năm mới. Mục tiêu không chỉ là tạo diện mạo khang trang trong dịp cao điểm mà còn hình thành thói quen giữ gìn môi trường lâu dài trong cộng đồng.

Chào mừng Đại hội Đảng là dịp để tạo khí thế, nhưng điều quan trọng hơn là sau đó, nếp sống xanh, sạch cần được duy trì thường xuyên. Thực tế cho thấy, trong những ngày cao điểm chỉnh trang đô thị, ý thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở dần trở thành thói quen của người dân. Ở nhiều khu phố, người dân chủ động nhắc nhở nhau cùng giữ gìn không gian chung. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu chia sẻ: “Chào mừng Đại hội Đảng bằng những việc cụ thể như làm sạch phố phường, chỉnh trang đô thị sẽ vừa rất ý nghĩa vừa thiết thực”.