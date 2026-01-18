Sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và khí thế trước giờ khai mạc

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào sáng mai (19/1), công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng rất trật tự, đồng bộ. Không gian hội trường, khuôn viên, các tuyến đường xung quanh được trang trí trang trọng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật chủ đề và tinh thần Đại hội. Từng chi tiết từ khánh tiết, hậu cần, kỹ thuật, lễ tân đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn đều được rà soát kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội.

Trên khắp các tuyến phố Thủ đô, trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, không khí hướng về Đại hội lan tỏa rõ nét. Niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng của Nhân dân đối với Đảng, đối với tương lai phát triển của đất nước hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười. Nhiều người dân bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trước ngưỡng cửa của một kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy niềm tin ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc, mở ra chặng đường mới cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Một số hình ảnh phóng viên Huế ngày nay Online ghi nhận được trong chiều 18/1 tại Hà Nội:

Cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang trí rực rỡ, sẵn sàng chào đón đại biểu đến tham dự Đại hội vào sáng mai

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào sáng mai 19/1

Pano, áp phích tuyên truyền Đại hội trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí thêm sắc hoa, tạo không khí tươi mới

Người dân Thủ đô Hà Nội xuống phố chụp ảnh trong không khí vui tươi chào mừng Đại hội