  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 18/01/2026 18:30

Sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và khí thế trước giờ khai mạc

HNN.VN - Những ngày giữa tháng Giêng, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, bừng lên không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đảng XIV: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt NamNhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triểnBồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào sáng mai (19/1), công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng rất trật tự, đồng bộ. Không gian hội trường, khuôn viên, các tuyến đường xung quanh được trang trí trang trọng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật chủ đề và tinh thần Đại hội. Từng chi tiết từ khánh tiết, hậu cần, kỹ thuật, lễ tân đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn đều được rà soát kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội.

Trên khắp các tuyến phố Thủ đô, trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, không khí hướng về Đại hội lan tỏa rõ nét. Niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng của Nhân dân đối với Đảng, đối với tương lai phát triển của đất nước hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười. Nhiều người dân bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

Trước ngưỡng cửa của một kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy niềm tin ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc, mở ra chặng đường mới cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Một số hình ảnh phóng viên Huế ngày nay Online ghi nhận được trong chiều 18/1 tại Hà Nội:

 Cổng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang trí rực rỡ, sẵn sàng chào đón đại biểu đến tham dự Đại hội vào sáng mai
Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào sáng mai 19/1
 Pano, áp phích tuyên truyền Đại hội trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 Tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí thêm sắc hoa, tạo không khí tươi mới
 Người dân Thủ đô Hà Nội xuống phố chụp ảnh trong không khí vui tươi chào mừng Đại hội
 Trên khắp tuyến phố Hà Nội tràn ngập sắc hoa, cùng chào đón sự kiện trọng đại của đất nước
ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Sẵn sàngĐại hội XIV của Đảngniềm tinkhí thếtrước giờkhai mạc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá

Cộng đồng doanh nghiệp - một động lực tăng trưởng của nền kinh tế vẫn phải đối mặt nhiều thách thức từ biến động toàn cầu, rào cản thương mại và cải cách nội tại.

Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển. Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Phật giáo vun đắp niềm tin và đồng thuận xã hội

Huế - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và tâm linh, Phật giáo không chỉ giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần Nhân dân, mà còn góp phần vun đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phật giáo vun đắp niềm tin và đồng thuận xã hội
Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela

Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela sau vụ tấn công của Washington vào Caracas và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn".

Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top