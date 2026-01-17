  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 19/01/2026 11:50

Hoàng Anh Minh đưa Trường THPT Nguyễn Huệ trở lại vòng thi Quý Olympia

HNN.VN - Ghi tên mình vào vòng thi Quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Hoàng Anh Minh, học sinh lớp 11/4, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế) không chỉ mang về niềm tự hào cho nhà trường mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học của học sinh Huế trên đấu trường tri thức cả nước.

Hoàng Anh Minh giành chiến thắng tại vòng thi Tháng 3 - Quý 1

Tại trận đấu Tháng 3 - Quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Hoàng Anh Minh đã xuất sắc giành chiến thắng với tổng số 230 điểm, chính thức ghi tên mình vào vòng thi Quý của sân chơi trí tuệ uy tín dành cho học sinh phổ thông cả nước.

Cuộc tranh tài diễn ra gay cấn với hệ thống câu hỏi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy linh hoạt và chiến thuật thi đấu hợp lý. Trong suốt các phần thi, Hoàng Anh Minh thể hiện phong độ ổn định khi giành 50 điểm ở phần Khởi động, 60 điểm ở Vượt chướng ngại vật, 70 điểm ở Tăng tốc và 50 điểm ở phần Về đích, vượt lên các đối thủ để giành vòng nguyệt quế trận Tháng 3 - Quý 1.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Trường THPT Nguyễn Huệ khi Hoàng Anh Minh tiếp tục góp mặt tại vòng thi Quý Đường lên đỉnh Olympia sau nhiều năm nhà trường tham gia sân chơi trí tuệ này. Trước đó, anh trai của Minh là Hoàng Anh Quân từng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Huệ bước vào vòng thi Quý Olympia năm 2020. Tuy nhiên, Hoàng Anh Minh là người đầu tiên mang về cho nhà trường hai vòng nguyệt quế Olympia.

Chia sẻ về thành tích của học trò, thầy giáo Đặng Đức Tuệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho rằng, với bản lĩnh vững vàng, tư duy nhanh nhạy và chiến thuật thi đấu thông minh, Hoàng Anh Minh đã tiếp tục viết thêm dấu ấn cho Trường THPT Nguyễn Huệ tại Olympia. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống hiếu học, tinh thần bền bỉ và chất lượng giáo dục của Trường THPT Nguyễn Huệ.

MINH HIỀN
