Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc

Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo Cục Bảo trợ, trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí có đăng tải thông tin về vụ việc một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Để tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp đối với trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập.

Các đơn vị có liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; bảo đảm các cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động theo đúng nội dung được cấp phép, quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức hoạt động không đúng theo nội dung được cấp phép thì đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền; phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện, làm rõ, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có).

Bộ Y tế yêu cầu đối với cơ sở trợ giúp xã hội không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, đề nghị rà soát, bàn giao về địa phương những đối tượng có địa chỉ cụ thể; lập danh sách các đối tượng không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập chăm sóc, nuôi dưỡng; Bảo đảm số lượng đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên làm công tác chăm sóc hiện có.

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở; lắp đặt các trang thiết bị theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại các khu vực phù hợp tại các cơ sở trợ giúp xã hội; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo về Cục Bảo trợ xã hội (Phòng Công tác xã hội) trước ngày 15/1/2026 để Cục tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, chỉ đạo.