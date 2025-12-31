Bảo đảm tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc với các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5

Ngày 6/1, Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã làm việc với các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Đan Điền, Bình Điền, Quảng Điền và các phường Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà.

Chủ động triển khai

Thông tin tại các buổi làm việc, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, các xã, phường đã sớm ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, bám sát Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/11/2025 của Ủy ban bầu cử thành phố Huế. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng lộ trình công việc chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, UBND các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử theo đúng quy định.

Tại các xã, phường khu vực Đan Điền, Bình Điền, Quảng Điền và các phường phía Bắc thành phố, tổng số 68 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã được ấn định. Đối với khu vực các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5, các địa phương đã ấn định 26 đơn vị bầu cử, phù hợp với quy mô dân số, địa bàn và điều kiện thực tiễn.

Việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị được thực hiện công khai, đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và tổ chức bầu cử sau này.

Từ ngày 5 - 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả hiệp thương cho thấy, các địa phương đã giới thiệu số lượng người ứng cử cao hơn số đại biểu được bầu theo đúng quy định, bảo đảm sự lựa chọn dân chủ cho cử tri. Đáng chú ý, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử bảo đảm hài hòa giữa các thành phần: Nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng, đại diện các tầng lớp Nhân dân; riêng tại khu vực A Lưới, tỷ lệ người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử chiếm tỷ lệ cao, phản ánh đúng đặc thù địa bàn. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các xã, phường chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 Nguyễn Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện

Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được các địa phương triển khai đồng bộ, đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo quy định của Luật, thể hiện sự chủ động, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức “Ngày hội toàn dân”.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, phường cơ bản ổn định. Các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử, không để xảy ra điểm nóng, tình huống phức tạp.

Về kinh phí và điều kiện vật chất, các địa phương đang bám sát Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND thành phố quy định mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử. Công tác lập dự toán kinh phí đang được khẩn trương thực hiện, bảo đảm đúng định mức, đúng thời hạn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành viên Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số khó khăn trong quá trình triển khai. Theo đó, nhiều mốc công việc quan trọng theo luật định rơi vào thời điểm cận tết Nguyên đán 2026, đòi hỏi các địa phương phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức để vừa bảo đảm tiến độ, vừa phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu tại các buổi kiểm tra, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phụ trách bầu cử tại các xã, phường, trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch tổng thể và các mốc thời gian luật định; rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử, từ công tác tổ chức, nhân sự đến điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là việc chuẩn bị các khu vực bỏ phiếu bảo đảm thuận lợi, an toàn cho cử tri tham gia bầu cử.

“Các xã, phường khẩn trương hoàn thiện, hệ thống hóa đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến công tác bầu cử, gửi về Sở Nội vụ để rà soát, kiểm tra, bảo đảm chặt chẽ về thể thức, nội dung theo quy định. Đồng thời, sớm kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên Ủy ban bầu cử cấp xã; tăng cường vai trò kiểm tra, đôn đốc của các đồng chí trong cấp ủy nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai”, ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại cơ sở; lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ tham gia phục vụ bầu cử bảo đảm năng lực, kinh nghiệm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, đúng đối tượng để triển khai hiệu quả các bước tiếp theo. Đồng thời, tăng cường các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn.