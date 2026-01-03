Đại hội Đảng XIV: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam

Tổng Bí thư Massimiliano Ay (giữa) tại Đại hội Đảng Cộng sản Thụy Sĩ. (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam)

Trong thư gửi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay, bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ thành công và giúp Đảng hoàn thành vai trò lãnh đạo và tiên phong trong sự phát triển và tiến bộ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thư, Tổng Bí thư Massimiliano Ay khẳng định: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Đại hội XIV. Đây là một trong những thành tựu và thắng lợi vĩ đại nhất của chủ nghĩa xã hội thế giới và chúng tôi tự hào khi có những người đồng chí như các bạn.

Kể từ khi thành lập, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiện đại hóa và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là với công cuộc Đổi mới, giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong những thập kỷ gần đây. Tất cả những điều này đã đạt được trong việc duy trì chủ quyền quốc gia, điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn lịch sử này. Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm thế giới chứng kiến những bất ổn, nhưng những bài học về đấu tranh giành độc lập và phát triển của các bạn luôn là viên ngọc quý cả về mặt biểu tượng lẫn kinh nghiệm cách mạng”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ cũng tin rằng những nội dung được đưa ra thảo luận tại Đại hội XIV sẽ tập trung hướng tới sự phát triển của một xã hội xã hội chủ nghĩa hiện đại. Theo ông, việc tăng cường an ninh quốc gia hiện nay là điều thiết yếu để củng cố nội lực, cả về chính trị và kinh tế. Từ góc nhìn này, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ đánh giá cao chính sách ngoại giao của Việt Nam và coi đây là một nguồn cảm hứng trong công việc bảo vệ tính trung lập của đất nước.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Massimiliano Ay gửi lời chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu. Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ cũng gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến toàn thể đại biểu tham dự, đồng thời gửi lời chào trân trọng đến nhân dân cách mạng Việt Nam.

https://nhandan.vn/dai-hoi-dang-xiv-dang-cong-san-thuy-si-chuc-mung-nhung-thanh-tuu-cua-viet-nam-post937618.html