  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Đại hội Đảng XIV: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam

ClockChủ Nhật, 18/01/2026 14:58
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) sắp tới được đánh giá là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Thông tin về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này của Việt Nam được bạn bè Thụy Sĩ đón nhận.

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triểnBồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúcGhi nhận của quốc tế với thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt NamĐảng Cộng sản Việt Nam ra đời: Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Massimiliano Ay (giữa) tại Đại hội Đảng Cộng sản Thụy Sĩ. (Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam)

Trong thư gửi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay, bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ thành công và giúp Đảng hoàn thành vai trò lãnh đạo và tiên phong trong sự phát triển và tiến bộ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thư, Tổng Bí thư Massimiliano Ay khẳng định: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng Đại hội XIV. Đây là một trong những thành tựu và thắng lợi vĩ đại nhất của chủ nghĩa xã hội thế giới và chúng tôi tự hào khi có những người đồng chí như các bạn.

Kể từ khi thành lập, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiện đại hóa và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là với công cuộc Đổi mới, giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong những thập kỷ gần đây. Tất cả những điều này đã đạt được trong việc duy trì chủ quyền quốc gia, điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn lịch sử này. Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm thế giới chứng kiến những bất ổn, nhưng những bài học về đấu tranh giành độc lập và phát triển của các bạn luôn là viên ngọc quý cả về mặt biểu tượng lẫn kinh nghiệm cách mạng”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ cũng tin rằng những nội dung được đưa ra thảo luận tại Đại hội XIV sẽ tập trung hướng tới sự phát triển của một xã hội xã hội chủ nghĩa hiện đại. Theo ông, việc tăng cường an ninh quốc gia hiện nay là điều thiết yếu để củng cố nội lực, cả về chính trị và kinh tế. Từ góc nhìn này, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ đánh giá cao chính sách ngoại giao của Việt Nam và coi đây là một nguồn cảm hứng trong công việc bảo vệ tính trung lập của đất nước.

Cuối cùng, Tổng Bí thư Massimiliano Ay gửi lời chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu. Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ cũng gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến toàn thể đại biểu tham dự, đồng thời gửi lời chào trân trọng đến nhân dân cách mạng Việt Nam.

https://nhandan.vn/dai-hoi-dang-xiv-dang-cong-san-thuy-si-chuc-mung-nhung-thanh-tuu-cua-viet-nam-post937618.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Đại hội Đảng XIVĐảng Cộng sản Thụy Sĩchúc mừngthành tựu của Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

[Infographic] Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đoàn công tác của TP. Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày 22/12, đoàn công tác của TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đoàn công tác của TP Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Ngày 20/12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng đi có Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế
Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 tại một số cơ sở tôn giáo, các vị Linh mục, các Hội đồng Giáo xứ trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top