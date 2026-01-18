Hương Trà sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Nhiều nhóm giải pháp sẽ được Hương Trà triển khai hướng về người lao động. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Nền tảng vững chắc

Thời điểm trước và sau hợp nhất, công nghiệp, xây dựng vẫn là khu vực có đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của Hương Trà. Riêng năm 2025, tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng đạt 3.810 tỷ đồng, chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế và tăng 13,6% so với năm trước.

Hiện trên địa bàn Hương Trà đã hình thành 1 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định. Theo đó, Khu Công nghiệp Tứ Hạ có 5 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động và 8 doanh nghiệp đang triển khai dự án. Cụm Công nghiệp Tứ Hạ có 16 doanh nghiệp hoạt động, cùng dự án Nhà máy sản xuất trang phục nội y cao cấp Scavi Hương Trà với tổng mức đầu tư 390 tỷ đồng, quy mô 45 triệu sản phẩm/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2026.

Những con số trên cho thấy sức hút đầu tư công nghiệp cũng như vai trò quan trọng của khu vực công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, khẳng định hướng đi “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp” của Hương Trà thời gian qua đem lại hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của phường.

Theo Chủ tịch UBND phường Hương Trà Nguyễn Viết Hà, một trong những lợi thế quan trọng của địa phương là khả năng mở rộng không gian công nghiệp gắn với quy hoạch đô thị. “Cụm Công nghiệp Hương Văn 2 có diện tích gần 24ha đã hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết và đang triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Phường cũng đang đề xuất thành lập mới hoặc mở rộng 3 cụm công nghiệp, gồm Hương Văn 1 (35ha), Hương Vân (75ha) và Tứ Hạ giai đoạn 3 (17,7ha). Quỹ đất này không chỉ tạo dư địa tiếp nhận dòng vốn đầu tư mới, mà còn cho phép bố trí lại các cơ sở sản xuất, giảm áp lực ô nhiễm môi trường trong khu dân cư”, ông Nguyễn Viết Hà nói.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Hà, việc định hướng bố trí không gian phát triển cũng được tính toán kỹ lưỡng: Khu vực bán sơn địa, xa khu dân cư tập trung ưu tiên các ngành chế biến, vật liệu xây dựng. Khu vực đồng bằng, gần khu dân cư phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao. Cách tiếp cận này giúp hài hòa mục tiêu tăng trưởng với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Triển khai đồng bộ

Giai đoạn 2026 - 2030, Hương Trà đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 15%/năm; hình thành và mở rộng từ 1 - 3 cụm công nghiệp; thu hút thêm 10 - 20 doanh nghiệp mới vào đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp; mở rộng không gian đô thị, nâng cấp hệ thống chiếu sáng; nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lên trên 75%; cải thiện chất lượng nhà ở, hạ tầng và môi trường sống; từng bước xây dựng Hương Trà trở thành đô thị vệ tinh năng động ở phía bắc TP. Huế.

Để cụ thể hóa những mục tiêu trên, Hương Trà đã đề ra nhóm giải pháp: Tập trung rà soát, điều chỉnh và tích hợp các đồ án quy hoạch phân khu; đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp; xúc tiến mở rộng Khu Công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 2… Trong đó, quy hoạch được xác định là “đi trước một bước” nhằm giúp tạo hành lang pháp lý và không gian phát triển ổn định cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hương Trà cũng xác định ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông kết nối, điện, nước, viễn thông, logistics. “Địa phương sẽ tranh thủ nguồn lực từ Trung ương, thành phố để đầu tư các tuyến giao thông chiến lược qua địa bàn giúp tăng khả năng liên kết vùng, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao sức cạnh tranh của các khu, cụm công nghiệp”, ông Nguyễn Viết Hà cho hay.

Hương Trà cũng ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có lợi thế so sánh và ít gây ô nhiễm như điện - điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp phụ trợ, may mặc, vật liệu xây dựng mới. Đặc biệt, việc khuyến khích phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp xanh và các mô hình kinh tế tuần hoàn cũng cho thấy định hướng phát triển dài hạn, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn của Hương Trà.

Đối với tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, Hương Trà xác định đây là khu vực quan trọng trong tạo việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gắn kết với dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Việc kết hợp tiểu thủ công nghiệp với logistics, dịch vụ hỗ trợ và đào tạo nghề sẽ giúp khu vực kinh tế này phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Những mục tiêu, giải pháp trên cho thấy, Hương Trà đang hướng đến việc phát triển có chọn lọc, hiệu quả và bền vững. Đây chính là cơ sở để Hương Trà không chỉ mở rộng quy mô công nghiệp - đô thị, mà còn từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động ở phía bắc TP. Huế trong thời gian tới.