Cử tri chờ đợi những chính sách đủ mạnh để bứt phá

Đặt niềm tin vào những hành động cụ thể

Sau khi Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc, cử tri thành phố Huế càng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những quyết sách mạnh mẽ, mang tính đột phá và gần với thực tiễn. Không khí tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đó vì thế không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, mà còn trở thành diễn đàn thể hiện rõ yêu cầu, mong mỏi của người dân đối với những người đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tại các cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã trình bày chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm cao, xác định rõ mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm. Điểm chung nổi bật là sự cam kết mạnh mẽ: Đem hết năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đáng chú ý, những cam kết này bám sát thực tiễn địa phương. Từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đến cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống người dân… đều được đề cập cụ thể, với định hướng rõ ràng. Chính sự cụ thể ấy đã tạo nên sự đồng thuận trong cử tri, bởi họ nhìn thấy sự gắn kết giữa lời hứa của ứng cử viên với những vấn đề đang hiện hữu trong đời sống.

Khi bộ máy nhân sự đã được kiện toàn, cử tri càng kỳ vọng và đặt niềm tin vào vai trò “cầu nối” của các ĐBQH trong việc đưa tiếng nói của Nhân dân đến nghị trường. “Đối với tôi, các vấn đề đô thị vẫn là mối quan tâm hàng đầu như nạo vét kênh mương, chống ngập lụt, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó là những tồn tại kéo dài như lấn chiếm đất công chậm xử lý, các dự án chậm tiến độ hay cơ sở vật chất tại các trường học, cơ sở y tế chưa đáp ứng nhu cầu”, cử tri Nguyễn Văn Tín (phường An Cựu) bày tỏ.

Thời gian qua, hàng loạt vấn đề thiết thực đã được cử tri phản ánh đa chiều về đời sống kinh tế - xã hội của thành phố. Nhiều ý kiến mong muốn Trung ương quan tâm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để Huế có điều kiện bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, những vấn đề rất đời sống như xâm thực bờ biển, nạo vét cửa biển, phát triển du lịch vùng đầm phá… không chỉ mang tính cấp thiết mà còn gắn liền với sinh kế lâu dài của người dân.

“Chúng tôi kiến nghị với mong muốn không chỉ dừng lại ở tầm chính sách vĩ mô, mà còn hướng đến việc giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực với đời sống hằng ngày. Sau khi sắp xếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, song chúng tôi cũng mong muốn cán bộ gần gũi hơn nữa với người dân”, cử tri Nguyễn Thạnh (phường Phong Quảng) chia sẻ.

Chính sách phải “tốt trong cuộc sống”

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Quốc hội và các đại biểu cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, yêu cầu đặt ra là pháp luật không chỉ “tốt trong văn bản” mà phải “tốt trong cuộc sống”. Đây cũng chính là điều mà cử tri Huế mong đợi, các chính sách khi ban hành phải thực sự đi vào thực tiễn, giải quyết được những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến rõ rệt.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu là rất lớn. Đối với Huế, yêu cầu về các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đà bứt phá càng trở nên cấp thiết.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) khẳng định, sẽ thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người ĐBQH; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Nam cũng nhấn mạnh, việc tăng cường tiếp xúc cử tri, chịu sự giám sát của Nhân dân; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các nội dung như cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được xác định là những ưu tiên quan trọng.

Ở tầm nhìn dài hạn, mục tiêu hướng đến là xây dựng Huế trở thành đô thị di sản thông minh, giàu bản sắc; phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu cho biết, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu pháp luật nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương; kiện toàn bộ máy tham mưu, bảo đảm nguồn lực phục vụ hiệu quả hoạt động của Đoàn.