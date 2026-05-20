Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6

Cán bộ tổ dân phố cùng các lực lượng trang hoàng đường xóm, ngõ kiệt

Theo Chỉ thị, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm dần; nhiều địa bàn đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn không ít thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí, trong khi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên đáng kể, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý ở cơ sở.

Chỉ thị nói trên nhằm triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị, bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong cả nước, phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Bảo đảm đồng thuận, giữ ổn định ở cơ sở

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ cũng như yêu cầu quản lý thực tiễn tại địa phương.

Quá trình triển khai phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư; đặc biệt chú trọng các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Người dân đến giao dịch giấy tờ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp phải gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng hay các vụ việc phức tạp. Đồng thời, việc sắp xếp phải góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một trong những yêu cầu được chú trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Người dân phải được thông tin đầy đủ, tham gia góp ý và giám sát quá trình sắp xếp theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và chính sách hỗ trợ theo quy định.

Các phương án này phải được báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành và hoàn thành trước ngày 10/6/2026. Đồng thời, UBND cấp xã phải xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, trình HĐND cấp xã thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo đồng thuận trong quá trình triển khai. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Giải quyết chính sách với người hoạt động không chuyên trách

Chỉ thị 21/CT-TTg cũng đặt ra yêu cầu về bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, việc bố trí, sử dụng lực lượng này phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, gắn với quá trình sắp xếp tổ chức ở địa phương. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách nhằm ổn định tư tưởng, bảo đảm quyền lợi cho những người chịu tác động trong quá trình kiện toàn bộ máy.

Cán bộ cơ sở vùng cao nắm bắt tình hình dân cư địa phương

Chỉ thị yêu cầu lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là những người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm và có năng lực vận động quần chúng. Đội ngũ này cũng cần từng bước được trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng và chất lượng phục vụ Nhân dân.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5/2026. Đồng thời, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng này, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6/2026.

Phương án bố trí phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, địa phương sẽ lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với những trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp và đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ. Những trường hợp không tiếp tục được bố trí sử dụng phải được giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách.

Chỉ thị cũng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chính sách liên quan trước ngày 26/5/2026.

Trong khi đó, Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp rà soát số liệu hộ gia đình cư trú, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp xếp; bảo đảm không để xảy ra điểm nóng ở cơ sở.

Bộ Công an cũng phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/5/2026.