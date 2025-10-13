  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 13/10/2025 20:47

Công an TP. Huế học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phía Nam

HNN.VN - Từ ngày 9 - 13/10, Công an TP. Huế tổ chức các hoạt động về nguồn và trao đổi kinh nghiệm công tác tại tỉnh Tây Ninh, Cà Mau và TP. Cần Thơ.

Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũPhối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viênBắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp

Đoàn công tác Công an TP. Huế đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh 

Đoàn công tác do Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Huế làm trưởng đoàn đã đến tham quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh miền Nam, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Nhà bia vinh danh thành tích Công an TP. Huế và dâng lễ Nhà thờ Bác Hồ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh.      

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - nơi ghi dấu chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 của lực lượng An ninh nhân dân; dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và tham quan Bảo tàng Công an; dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, TP. Cần Thơ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác còn tổ chức trao đổi kinh nghiệm với công an các tỉnh, thành về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.  

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông antham quantrao đổikinh nghiệmcác tỉnhmiền nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để doanh nghiệp Huế vươn tầm

“Xanh hóa” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Huế. Từ dịch vụ du lịch đến sản xuất công nghiệp, các mô hình kinh tế xanh đang mở lối cho phát triển bền vững, khẳng định tầm nhìn của một thành phố năng động, thân thiện với môi trường.

Để doanh nghiệp Huế vươn tầm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top