Công an TP. Huế học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phía Nam

Đoàn công tác Công an TP. Huế đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh

Đoàn công tác do Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Huế làm trưởng đoàn đã đến tham quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh miền Nam, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Nhà bia vinh danh thành tích Công an TP. Huế và dâng lễ Nhà thờ Bác Hồ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - nơi ghi dấu chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 của lực lượng An ninh nhân dân; dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ và tham quan Bảo tàng Công an; dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, TP. Cần Thơ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác còn tổ chức trao đổi kinh nghiệm với công an các tỉnh, thành về những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.