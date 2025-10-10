Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

Những năm qua, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên được ngành Giáo dục chú trọng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, hình thành lối sống có trách nhiệm, nhân ái trong học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: Vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên, nguy cơ lôi kéo sử dụng ma túy và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tình trạng lừa đảo, xâm hại qua mạng xã hội trong bối cảnh công nghệ phát triển. Những vấn đề này đòi hỏi cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Giáo dục, Công an, chính quyền địa phương trong giáo dục pháp luật, bảo đảm an toàn trường học.

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố đã triển khai các chuyên đề: “An toàn giao thông và văn hóa giao thông học đường”, “Phòng chống tội phạm công nghệ cao”, “Tội phạm liên quan vị thành niên - đảm bảo an toàn trường học” và “Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên”.

Nhằm giúp các đơn vị thống nhất nhận thức, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, dịp này, Sở GD&ĐT quán triệt hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 trong công tác học sinh, sinh viên và triển khai các văn bản mới liên quan của Bộ GD&ĐT.

Hội nghị hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai công tác học sinh, sinh viên năm học 2025-2026

Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đẩy mạnh đổi mới quản lý, chuyển đổi số, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và bảo đảm an toàn trường học. Công tác học sinh, sinh viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu hình thành thế hệ học sinh vừa có tri thức, kỹ năng, vừa có bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Toàn ngành Giáo dục TP. Huế tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Công văn số 4820/BGDĐT-HSSV ngày 15/8/2025 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 4323/SGDĐT-VP ngày 9/10/2025 của Sở GD&ĐT TP. Huế về công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường; đẩy mạnh hoạt động “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh”, phát huy các mô hình câu lạc bộ, trải nghiệm sáng tạo. Song song đó, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, chú trọng đổi mới hình thức giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử phù hợp với tâm lý học sinh từng vùng miền, nhất là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phát động và duy trì phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp thi đua học tập, rèn luyện phẩm chất sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Ngành Giáo dục cũng thí điểm quản lý việc sử dụng điện thoại trong 15 trường học nhằm hình thành môi trường học tập nghiêm túc, khoa học; thực hiện khen thưởng, kỷ luật học sinh theo tinh thần Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT, khuyến khích phương pháp “kỷ luật tích cực”, tôn trọng quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản lý dữ liệu học sinh trên phần mềm ngành, kết nối với cơ quan y tế, công an và chính quyền địa phương nhằm chăm sóc, quản lý, hỗ trợ học sinh toàn diện.