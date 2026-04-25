Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Không chỉ dừng lại ở nhận thức, khẩu hiệu

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đây không chỉ là nhiệm vụ về tổ chức bộ máy mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và năng lực thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Đảng bộ UBND thành phố xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong tình hình mới.

Từ yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ UBND thành phố Huế chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, khâu đột phá để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai như Đảng bộ Sở Y tế lãnh đạo việc đẩy mạnh hoàn thành quản lý bệnh án điện tử (EMR), số hóa hồ sơ, tăng tốc độ khám chữa bệnh, bảo mật thông tin và giảm thiểu thủ tục rườm rà, cho phép quản lý toàn bộ lịch sử y tế, đơn thuốc và xét nghiệm trực tuyến; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Đảng bộ Thuế thành phố lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm việc với triết lý dịch vụ từ “Cơ quan tiếp nhận” sang “Nền tảng phục vụ tích hợp”, đó là sự chuyển mình về phương thức kiểm soát từ “tiền kiểm thủ công” sang “hậu kiểm bằng hệ sinh thái dữ liệu (Big Data) & AI”. Nhờ vậy, đã kiến tạo thành công hệ sinh thái 100% hóa đơn điện tử. Cán bộ thuế không chỉ “đợi” người dân mang tiền đến nộp, mà chủ động “mang” dịch vụ đến tận tay họ…

Cụ thể hóa bằng hành động thiết thực

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tinh thần chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”. Nếu trước đây việc học tập chủ yếu tập trung vào quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề thì nay yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa bằng hành động, bằng hiệu quả công việc và thái độ phục vụ Nhân dân.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại TP. Huế đạt mức cao (khoảng 99%). Thành phố đẩy mạnh số hóa (100% hồ sơ được số hóa ngay từ đầu) và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 100% vào cuối năm 2025, dẫn đầu cả nước. Đây là những điều kiện quan trọng để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ UBND thành phố đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng; nội dung sinh hoạt chi bộ có lúc còn thiếu chiều sâu, chưa phong phú. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, còn biểu hiện “nói nhiều, làm ít”, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, thậm chí còn tình trạng né tránh trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng và chính quyền.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về trách nhiệm công vụ, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ càng phải được nâng lên. Thực tiễn đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc khoa học, gần dân, vì dân. Quan trọng hơn, việc học tập và làm theo Bác phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Không chỉ dừng ở đăng ký cam kết hay xây dựng kế hoạch, mà công tác này phải thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống và sự gương mẫu trong lời nói, hành động.