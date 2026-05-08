Tuổi trẻ lan tỏa việc học và làm theo Bác

HNN - Trong những ngày tháng Năm hướng về Bác, tuổi trẻ TP. Huế triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như kể chuyện, vẽ tranh, diễn đàn và sinh hoạt chuyên đề nhằm lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thiếu nhi.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong tuổi trẻ thành phố

 Triển lãm tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” thu hút đông đảo học sinh tham quan

Những câu chuyện kể về Bác

Cuối tháng Tư vừa qua, Nguyễn Hà Bảo Ngọc (học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi) đã mang đến cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” câu chuyện “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”. Với giọng kể truyền cảm cùng phần minh họa sinh động, phần thi của Bảo Ngọc đã tái hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi khi đến thăm các cháu nhỏ không may mắn.

Chia sẻ với ban giám khảo, Bảo Ngọc cho biết đã dành nhiều thời gian luyện tập để có thể kể câu chuyện một cách tự nhiên và truyền cảm nhất. “Qua câu chuyện, em càng hiểu hơn về tình yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi và tự nhắc mình phải chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Với gần 50 thí sinh tham gia, cuộc thi kể chuyện đã tạo không gian lắng đọng, nơi các em học sinh kể lại những câu chuyện tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm của Người dành cho thiếu nhi. Qua đó, góp phần rèn luyện kỹ năng diễn đạt, thuyết trình và giúp các em thể hiện nhận thức, hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Bên cạnh cuộc thi kể chuyện, Ngày hội “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm 2026 do Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế còn phối hợp tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút gần 300 em học sinh tiểu học và THCS tham gia với nhiều hoạt động thiết thực.

Trong tháng Năm này, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật, có các hoạt động như: Dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026; tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức Diễn đàn thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Để việc học và làm theo Bác đi vào thường xuyên

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Bí thư Thành đoàn cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ diễn ra trong những ngày tháng Năm hướng về Bác mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ toàn thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm mới và hình thức sinh hoạt gần gũi đang được các cấp bộ đoàn duy trì hiệu quả.

Chỉ tính năm 2025, việc học tập chuyên đề được triển khai nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Thành đoàn Huế đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố. Tại hội nghị, cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn thành phố đã được phổ biến nhiều nội dung thiết thực gắn với việc học tập và làm theo Bác. Các chuyên đề tập trung vào phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để xây dựng TP. Huế phát triển nhanh và bền vững; học tập phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác” tiếp tục được triển khai rộng rãi. Đây là cách để đoàn viên, thanh niên tự rèn luyện, tự nhìn lại quá trình phấn đấu của bản thân. Các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” cũng được tổ chức thường xuyên. Dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các mốc thời gian quan trọng gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Người, nhiều liên đội và chi đội đồng loạt triển khai chuyên đề “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN
