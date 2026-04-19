Lựa chọn của người trẻ Huế

Thay vì ở nhà hay trên lớp, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian mới để học và làm việc

Một không gian “vừa đủ”

Không chỉ vì wifi mạnh hay thuận tiện về vị trí, quán cà phê còn mang lại một cảm giác “vừa đủ” mà không phải nơi nào cũng có. Những góc bàn với laptop, giáo trình và ly cà phê dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhịp sống người trẻ, không chỉ là học sinh, sinh viên, mà còn là những người đã đi làm.

Với nhiều sinh viên, việc học không còn gói gọn trong bốn bức tường của lớp học hay phòng trọ. Thùy Linh, sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường Đại học Y Dược Huế cho biết, em thường chọn quán cà phê để học vì “không gian rộng, thoáng và có một chút tiếng ồn nhẹ giúp dễ ‘vào guồng’ hơn”, trong khi ở nhà lại dễ bị phân tâm, còn thư viện thì quá yên tĩnh khiến em buồn ngủ.

Không gian “vừa đủ” ấy không quá ồn, cũng không quá yên tĩnh, trở thành điểm cân bằng mà nhiều người trẻ tìm kiếm. Văn Cảnh, sinh viên năm 2 ngành y khoa, Trường Đại học Y Dược Huế cho rằng, quán cà phê là không gian phù hợp cho cả việc tự học lẫn trao đổi nhóm: “Mình thường chia thời gian để tự học rồi cùng bạn bè kiểm tra kiến thức cho nhau”. Tuy vậy, Cảnh cũng thừa nhận việc học ở quán có hai mặt, khi vừa tạo động lực nhờ có người xung quanh, vừa dễ xao nhãng nếu quán quá đông hoặc âm thanh quá lớn.

Cũng chính từ nhu cầu đó, một số quán cà phê “chuyên dùng để học tập” dần xuất hiện, hướng đến nhóm khách là học sinh, sinh viên và người trẻ làm việc tự do. Những không gian này thường được thiết kế yên tĩnh hơn, bố trí bàn dài, ổ cắm điện, wifi ổn định, ánh sáng dễ chịu, thậm chí phân khu riêng cho học tập và làm việc. Không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ đồ uống, các quán này đang dần định hình như một dạng “không gian học tập mở”, đáp ứng nhu cầu mới của người trẻ.

Bên cạnh đó, chi phí cũng là yếu tố được cân nhắc. “Em thường chọn những quán có giá hợp lý để không bị áp lực tài chính”, Thùy Linh chia sẻ. Ở Huế, việc tìm một quán cà phê với mức giá vừa phải không quá khó, khiến lựa chọn này trở nên phổ biến hơn với nhiều bạn trẻ.

Khi không gian làm việc và học tập dần thay đổi

Sự xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh người trẻ làm việc, học tập tại quán cà phê không chỉ là một hiện tượng nhất thời. Nó phản ánh sự thay đổi trong cách họ tổ chức thời gian và lựa chọn môi trường phù hợp với mình. Tuệ Lâm, một người làm việc tự do tại Huế cho rằng, quán cà phê mang lại trạng thái “ở giữa” khi “không quá riêng tư như ở nhà, dễ xao nhãng, nhưng cũng không quá khuôn khổ như văn phòng, nên dễ vào nhịp làm việc hơn”. Với Lâm, chính sự cân bằng giữa thoải mái và kỷ luật này khiến quán cà phê trở thành lựa chọn phù hợp với những công việc cần sự linh hoạt của cô. Không gian quán cà phê, theo Lâm, không cần quá yên tĩnh. “Mình thích có một chút âm thanh nền như tiếng nói chuyện nhỏ hay tiếng máy pha cà phê, miễn là không quá ồn”, cô chia sẻ.

Không gian làm việc của người trẻ vì thế không còn cố định. Bên cạnh quán cà phê, nhiều người còn tìm đến không gian làm việc chung (coworking space), thư viện hay các không gian công cộng khác.

Ở góc độ rộng hơn, xu hướng này cho thấy không gian quán đang dần trở thành một dạng “không gian mở” trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đi kèm những cân nhắc: Chi phí, mức độ phù hợp với từng công việc hay khả năng bị xao nhãng. Không phải ai cũng có thể duy trì hiệu quả trong cùng một môi trường.

Giữa nhịp sống vốn chậm rãi của Huế, những góc cà phê với laptop, tài liệu hay những cuộc trao đổi công việc đang dần trở thành một phần quen thuộc. Không còn chỉ là nơi “ngồi học tạm” hay “đổi gió”, những không gian này đang dần trở thành một “không gian thứ ba”, nơi người trẻ tìm thấy sự cân bằng giữa tập trung và thoải mái, giữa công việc và đời sống.