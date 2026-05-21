Những chiến sĩ “đi trước về sau”

Cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn luôn thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”

Thượng tá Mai Lúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên huấn cho biết: Xác định thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm, Chi bộ đã chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác gắn với chức trách chuyên môn, tập trung vào các khâu yếu, mặt yếu. Trong đó, Ban chú trọng tiêu chí nêu gương của người đứng đầu, phát huy đoàn kết nội bộ, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Vào mỗi mùa bão lũ, cùng với các lực lượng trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Ban Tuyên huấn cũng bước vào cuộc chiến thầm lặng trên "mặt trận thông tin". Bất kể ngày đêm, mưa bão, những người lính tuyên huấn luôn bám sát cơ sở, kịp thời cập nhật, biên tập hàng trăm tin, bài, phóng sự để phản ánh sinh động hình ảnh quân đội trong lòng dân.

Còn nhớ, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, toàn thành phố chìm trong biển nước, mất điện diện rộng. Tại phòng làm việc của Ban Tuyên huấn, ngọn đèn sạc vẫn thắp sáng, dòng chảy thông tin chưa bao giờ đứt đoạn. Những người trong tổ tuyên truyền đã thức trắng đêm xử lý tư liệu. Những thước phim, hình ảnh xúc động về bộ đội giúp dân di dời tài sản, tiếp tế lương thực, cứu hộ người dân vùng ngập sâu được truyền tải kịp thời, góp phần nhân lên sức mạnh tinh thần, làm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tá Lê Quang Đạo, Đội trưởng Đội chiếu phim - Nhà Văn hóa chia sẻ: Mùa bão lũ, anh em gần như trực chiến 24/24 giờ. Có những hôm vừa đi thực tế về, quần áo ướt sũng, anh em lại ngồi ngay vào máy dựng phim cho kịp giờ phát sóng. Nhìn thấy hình ảnh đồng đội được lan tỏa, Nhân dân ấm lòng, mọi mệt mỏi đều trở thành chuyện nhỏ.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng, Ban Tuyên huấn đã chủ động đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ của Ban tích cực tự học, làm chủ các phần mềm hiện đại, chuyển dịch mạnh mẽ phương thức tuyên truyền sang hình thức trực quan như: Thiết kế đồ họa, dựng video ngắn, sản xuất phóng sự đa phương tiện... Sự đổi mới này giúp công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật trở nên hấp dẫn, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn.

Phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” đã trở thành nền nếp tự giác. Vào các dịp cao điểm lễ, Tết, cán bộ tuyên huấn vẫn âm thầm bám trụ cơ quan để chu toàn các hoạt động văn hóa, trang trí cổ động và phản ánh kịp thời không khí trực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Ở đó, người đi trước tận tình hướng dẫn người đi sau, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó.

Thượng tá Lê Văn Lĩnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá: Ban Tuyên huấn là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật cao. Dù đối mặt với nhiều nhiệm vụ đột xuất, thời gian gấp rút, cán bộ, nhân viên của Ban luôn giữ vững tinh thần “đi trước về sau”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.