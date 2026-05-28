Xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng

Hướng dẫn chính sách thuế mới tại Tổ Quản lý, hỗ trợ HKD số 1

“Cầm tay chỉ việc”

Khi chính sách xóa bỏ thuế khoán để chuyển sang phương pháp kê khai hiện đại được ban hành, Thuế Cơ sở 1 TP. Huế đã trực tiếp đưa cán bộ về cơ sở, đồng hành cùng HKD tuân thủ pháp luật.

Thuế Cơ sở 1 TP. Huế chịu trách nhiệm quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức và HKD trên địa bàn của 10 phường, bao gồm: Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân và Vỹ Dạ.

Theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2026, đối với HKD, chính sách thuế mới hoàn toàn xóa bỏ hình thức thuế khoán và chính thức chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp. HKD đóng vai trò chủ động trong việc kê khai và tính toán nghĩa vụ thuế của mình. Điểm đáng chú ý trong chính sách mới này là ngưỡng doanh thu chịu thuế đã được điều chỉnh tăng lên 1 tỷ đồng/năm.

Dù chính sách mới đã có hiệu lực, nhưng các HKD vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai; đặc biệt với các chủ hộ tuổi trung niên trở lên, vốn đã quen với việc ghi chép tay và giao dịch tiền mặt. “Việc phải thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử, cài đặt ứng dụng eTax Mobile hay sử dụng chữ ký số ban đầu đều rất khó khăn với các HKD. Trường hợp khi phần mềm bị lỗi kỹ thuật hay tình trạng nghẽn mạng trong lúc đang cần xuất hóa đơn, càng khiến họ lúng lúng”, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 1 TP. Huế cho biết.

Để hỗ trợ HKD thích ứng nhanh với chính sách thuế mới, tháng 4/2026, Thuế Cơ sở 1 TP. Huế đã chủ động triển khai chiến dịch “15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD”, tổ chức cố định tại Tổ Quản lý, hỗ trợ HKD số 1 (số 2 Lê Đức Anh, phường Vỹ Dạ). “Chúng tôi thực hiện xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài phổ biến các văn bản hướng dẫn, chúng tôi còn về tận địa bàn hướng dẫn cho từng người; “khó ở đâu, gỡ ở đó”, miễn sao đảm bảo thực hiện đúng quy định”, ông Tống Hồng Giang, Tổ phó Tổ Hành chính tổng hợp, Thuế Cơ sở 1 TP. Huế chia sẻ.

Tại trụ sở cơ quan Thuế Cơ sở 1 TP. Huế, các ngân hàng BIDV, VietinBank, VPBank... cùng các đối tác công nghệ VNPT, Viettel, Kiot Việt... luôn túc trực để cùng hướng dẫn người dân thông báo số tài khoản ngân hàng kinh doanh với cơ quan thuế, đăng ký hệ thống hóa đơn điện tử được khởi tạo trực tiếp từ máy tính tiền…

Để mở rộng phạm vi tiếp cận, Thuế Cơ sở 1 TP. Huế đã thiết lập thêm mạng lưới hỗ trợ đa kênh, thông qua các nền tảng trực tuyến như Zalo, Fanpage và đường dây nóng chuyên trách, nhằm duy trì kết nối trực tuyến liên tục, đảm bảo tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, để hoạt động kinh doanh của người dân không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Tiếp tục đồng hành

Chị Huỳnh Thị Châu, đại diện HKD Thực phẩm Hoàng Dũng (phường Mỹ Thượng) cho biết, ban đầu cũng có những lo lắng nhất định, nhưng khi được hướng dẫn, việc kê khai diễn ra dễ dàng hơn. “Thông qua kê khai, chúng tôi có thể nắm bắt hết mọi hoạt động kinh doanh, từ lãi, lỗ, chất lượng hàng hóa cho đến biến động nguồn hàng. Các đơn vị đối tác ký kết hợp đồng theo đó cũng cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc với chúng tôi”, chị Châu cho hay.

Tại Phòng khám Nha khoa Bình Minh (phường Phú Xuân), nhờ triển khai chính sách thuế mới, công tác quản lý chung tại cơ sở cũng thuận tiện hơn. “Cán bộ thuế giải thích rõ ràng lợi ích của phương thức thuế kê khai, hướng dẫn chúng tôi thực hiện nộp tờ khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Đến nay, mọi thứ khá thuận lợi và thông suốt”, chị Trần Phương Nhi, kế toán phòng khám này thông tin.

Đối với những chủ hộ lớn tuổi ngại tiếp cận công nghệ, đội ngũ cán bộ thuế đã hướng dẫn cài đặt phần mềm và cách thức xuất hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại di động, giải đáp tường tận, chu đáo mọi thắc mắc phát sinh liên quan đến hóa đơn và chứng từ; giúp họ “không bị bỏ rơi” khi tự mình vận hành mô hình chính sách thuế mới.

Đến nay, 100% HKD đang hoạt động thuộc cơ quan Thuế Cơ sở 1 TP. Huế quản lý đã hoàn thành chuyển đổi sang kê khai. Thống kê trong quý I/2026, các hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp tờ khai đã hoàn thành việc nộp tờ khai đúng kỳ hạn và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

“Từ nay cho đến hết năm 2026, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng HKD nhằm thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách thuế mới”, ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 1 TP. Huế nhấn mạnh.