Sôi nổi "Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"

ĐVTV nêu ý kiến tại diễn đàn

Sau phần đề dẫn, định hướng của ông Châu Viết Thành – Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà, liên quan đến việc tiên phong trong chuyển đổi số; thanh niên cần mạnh dạn lựa chọn các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng địa phương…, diễn đàn đã nghe ông Cao Quốc Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo thành phố chia sẻ một số nội dung thiết thực về kinh nghiệm khởi nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ông Cao Quốc Hải đã giải đáp một số thắc mắc của ĐVTN, như: yếu tố quan trọng để khởi nghiệp? Những cơ hội hoặc nguồn lực mà thanh niên có thể tiếp cận để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình? Thông điệp hoặc lời khuyên dành cho ĐVTN đang ấp ủ khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo? Học sinh THPT có thể bắt đầu khởi nghiệp từ điều gì nhỏ nhất?...



Các câu hỏi được diễn giả Cao Quốc Hải giải đáp cụ thể, sát thực tế, góp phần giúp ĐVTN định hình rõ hơn hướng đi cũng như nâng cao kỹ năng trong quá trình lập thân, lập nghiệp.



Dịp này, ghi nhận, biểu dương những ĐVTN tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, Đoàn phường Kim Trà đã tuyên dương, khen thưởng 15 ĐVTN tiêu biểu trong học tập, lao động và sáng tạo.