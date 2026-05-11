Trao tặng Huy hiệu Đảng cao quý cho 119 đảng viên lão thành

Đảng ủy phường Thanh Thủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Dịp này, Thanh Thủy có 15 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồ Vũ Ngọc Lợi gửi lời chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nêu gương trong đời sống; tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Phú Bài long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Đảng ủy phường Phú Bài trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Theo đó, Đảng bộ phường Phú Bài có 24 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Quốc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình cống hiến, phấn đấu và giữ gìn phẩm chất chính trị của người đảng viên qua nhiều giai đoạn cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Hồ Đắc Hải Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Vang gắn Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Xuân Anh

Chiều 18/5, Đảng ủy xã Phú Vang tổ chức trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tại nhà riêng cho đồng chí Đỗ Xuân Anh, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trừng Hà.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hồ Đắc Hải Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của đảng viên Đỗ Xuân Anh và gia đình; bày tỏ tình cảm trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Đỗ Xuân Anh trong suốt 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Vang chúc đồng chí Đỗ Xuân Anh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng để con cháu, thế hệ trẻ và các đảng viên trong Chi bộ thôn Trừng Hà noi theo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Phú Vang ngày càng giàu đẹp.

Đảng viên Phạm Thanh Liên vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Chiều 18/5, Đảng ủy phường Phú Xuân long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Phường Phú Xuân có 62 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng từ 70 đến 30 năm tuổi Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 50 năm và 30 tuổi Đảng.



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Nguyễn Đình Bách chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành qua nhiều giai đoạn.



Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cũng mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh và bền vững; cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Phong Thái tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy phường Phong Thái trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên