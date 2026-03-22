  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 26/03/2026 12:03

Kim Trà ra mắt mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

HNN.VN - Mô hình xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trên địa bàn phường Kim Trà vừa ra mắt sáng 26/3. Đường Hà Công (hơn 1km) thuộc tổ dân phố (TDP) Phụ Ổ 1 được chọn thực hiện điểm.

 Trồng cây xanh trên đường Hà Công sau lễ ra mắt

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà cho hay, mô hình nhằm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự - mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Đại diện TDP Phụ Ổ 1, ông Hà Phước Hiếu khẳng định, đây là chủ trương rất thiết thực, ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Ngay sau lễ ra mắt, đại diện cấp ủy, Mặt trận, TDP, đoàn viên, hội viên các chi hội đoàn thể và người dân Phụ Ổ 1 đã tiến hành trồng 100 cây bàng Đài Loan tại đường Hà Công; thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, bụi rậm, vệ sinh môi trường…

Theo kế hoạch, mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tiếp tục được triển khai tại đường Tháp Đôi - Liễu Cốc (TDP Xuân Tháp) và Tỉnh lộ 8B (đoạn từ TDP Giáp Đông đến TDP Vân Cù – Nam Thanh).

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
Kim Tràtuyến đường tự quảncộng đồng dân cưtrồng bàng đài loansáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải”

Lớp tập huấn xây dựng Tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải” (From farm to table - zero waste) khai mạc sáng 19/3 tại phường Kim Trà. Hoạt động do Sở Du lịch thành phố, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam và UBND phường Kim Trà phối hợp tổ chức.

Tuổi trẻ Kim Trà ra quân Tháng Thanh niên 2026

Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 của Đoàn phường Kim Trà diễn ra sáng 11/3 tại Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ. Đây là dịp để tuổi trẻ Kim Trà tiếp tục phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện, sáng tạo; chung sức, đồng lòng thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

Lễ tế Bà Bún - nét văn hóa truyền thống của làng bún Vân Cù

Lễ tế Bà Bún chính thức diễn ra sáng 10/3 tại miếu Bà Bún (TDP Vân Cù - Nam Thanh, P. Kim Trà) trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân bậc tiền nhân đã có công khai sáng và truyền nghề làm bún cho người dân nơi đây.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top