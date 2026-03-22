Kim Trà ra mắt mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Trồng cây xanh trên đường Hà Công sau lễ ra mắt

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà cho hay, mô hình nhằm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự - mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Đại diện TDP Phụ Ổ 1, ông Hà Phước Hiếu khẳng định, đây là chủ trương rất thiết thực, ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Ngay sau lễ ra mắt, đại diện cấp ủy, Mặt trận, TDP, đoàn viên, hội viên các chi hội đoàn thể và người dân Phụ Ổ 1 đã tiến hành trồng 100 cây bàng Đài Loan tại đường Hà Công; thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, bụi rậm, vệ sinh môi trường…

Theo kế hoạch, mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tiếp tục được triển khai tại đường Tháp Đôi - Liễu Cốc (TDP Xuân Tháp) và Tỉnh lộ 8B (đoạn từ TDP Giáp Đông đến TDP Vân Cù – Nam Thanh).