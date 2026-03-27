Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế: Nguồn lực văn hóa đặc biệt

Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gắn bó hơn 10 năm thời niên thiếu (từ 1895 - 1901 và từ 1906 - 1909), Huế đang lưu giữ khoảng 20 di tích và địa điểm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số đó có 4 di tích Quốc gia đặc biệt: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ, Trường Quốc Học.

Nhiều loại hình di sản về Bác Hồ

Bên cạnh công tác bảo tồn di tích, việc phát huy giá trị để khai thác du lịch rất được chú trọng. Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, thời gian qua, đơn vị đã triển khai “Đề án Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế phục vụ phát triển du lịch”. Đề án xác định rõ mục tiêu phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di tích Hồ Chí Minh, xây dựng các tuyến, tour tham quan kết hợp giáo dục truyền thống, đưa các hoạt động trải nghiệm, tái hiện không gian gắn với tuổi thơ của Bác vào chương trình du lịch văn hóa Huế…

Từ năm 2022 đến nay, các tour “Theo chân thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế” trở thành một phần của tuyến du lịch thăm các địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà lưu niệm ở đường Mai Thúc Loan, làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học Huế. Hàng năm, tour đón hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài nước viếng thăm; nhiều đoàn học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ chọn nơi đây làm điểm sinh hoạt truyền thống, học tập chính trị, vun bồi lý tưởng sống.

Theo ThS. Lê Văn Hà, cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người để lại trên đất Huế là niềm tự hào và là tài sản vô giá. Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế vinh dự được trao trọng trách bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị. “Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ các tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”, ông Hà khẳng định.

Điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm

Gần đây, chương trình “Ngày hội làng Dương Nỗ” được tổ chức hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19/5) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, giới thiệu đến khách tham quan những giá trị tinh thần và vật chất của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế.

“Ngày hội làng Dương Nỗ” đã thực sự “trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong hành trình tháng Năm nhớ Bác. Đây là hành trình đặc biệt về với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần gắn kết giữa di tích với cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời gắn với phát triển du lịch”, ông Hà khẳng định.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, bước vào kỷ nguyên mới, TP. Huế đã và đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu xây dựng Huế trở thành một trong những thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu - “thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”. Trong bức tranh phát triển đó, di sản Hồ Chí Minh được xem là một trụ cột tinh thần, một nguồn lực văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn và phát huy.

Ông Hải cho biết, thời gian qua, có nhiều mô hình sáng tạo được triển khai như: “Hành trình theo chân Bác” dành cho học sinh, “Dưới mái nhà tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tái hiện sinh hoạt gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Huế, hay “Góc Huế trong ký ức Bác Hồ” được tổ chức. Qua đó, các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân trong thế hệ trẻ.

Chính điều đó đã làm cho di sản không khép kín trong bảo tồn mà được “hồi sinh” trong đời sống đương đại - trong giáo dục học đường, trong du lịch cộng đồng, trong nghệ thuật và không gian công cộng.

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, hình ảnh Bác Hồ ở Huế còn là thông điệp văn hóa đối ngoại - minh chứng về một Việt Nam nhân văn, hòa bình, sáng tạo. Du khách quốc tế đến Huế không chỉ ngắm lăng tẩm, đền đài, mà còn được dẫn đến những di tích gắn liền với Bác Hồ để được nghe kể chuyện về cậu bé Nguyễn Sinh Cung - người sau này làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam.

“Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích, hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảnh quan và dịch vụ du lịch tại các điểm đến. Đồng thời, triển khai các chương trình kết nối “Con đường di sản Hồ Chí Minh” - từ Huế đến Nghệ An, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội, và Huế - TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng (trước là Bình Thuận) - Đồng Tháp, để tạo tuyến du lịch văn hóa - lịch sử xuyên Việt mang tầm quốc gia. Việc bảo tồn, phát huy di sản Hồ Chí Minh ở Huế còn mang ý nghĩa sâu xa, đó là giữ gìn hồn cốt dân tộc, vun bồi lý tưởng cách mạng và lòng nhân ái trong tâm hồn người Việt. Di sản của Bác không chỉ nằm ở ngôi nhà, mái trường hay ngôi đình cổ, mà còn trong trái tim, trong suy nghĩ, hành động của mỗi người dân Huế hôm nay - những người vẫn đang tiếp nối hành trình Người để lại”, ông Hải chia sẻ.