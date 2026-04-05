Đua ghe - thế mạnh của thể thao Kim Trà

Với người dân Kim Trà, đua ghe là "món ăn" không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội

Thành tích 2 lần vô địch toàn tỉnh (nay là thành phố) vào năm 2013, 2024 của Giáp Trung với “thương hiệu” Giáp Trung - Hương Cần (Hương Toàn cũ) không tính là quá xuất sắc so với nhiều địa phương. Tuy nhiên, dù thành tích có như thế nào thì niềm đam mê đua ghe vẫn luôn bùng cháy trong mỗi người dân nơi đây.

Có thể hình dung một cách sơ bộ rằng, vào mỗi giải đua, nếu địa phương có ghe tham dự thì bà con làng trên xóm dưới nhiệt tình chung tay quyên góp. Nhắm thấy nhiều ghe bạn có VĐV giỏi, dân làng lại kêu gọi thêm kinh phí để thuê bạn bơi “chiến” về tranh tài. Còn nếu giải đó địa phương không tham dự, người dân nơi đây lại “hẹn hò” nhau, cùng đi xem, cổ vũ, không kể già trẻ, nam nữ…

Tại nhiều giải đua bơi, cổ động viên Giáp Trung, Triều Sơn Trung được đánh giá thuộc diện “máu lửa” nhất, lực lượng đông đảo nhất. Có nhóm thuê hẳn một chiếc thuyền để cổ vũ nếu như trên bờ hết chỗ, có người thấy trên bờ “chưa đã” liền xắn quần lội ra mép sông để vỗ tay reo hò dù đó không phải ghe của làng, của địa phương mình. Với họ, cứ đua đẹp, kỹ thuật hay, cống hiến là đủ, còn ghe của ai không phải điều quá quan trọng.

Với hơn 40 năm theo đuổi đam mê đua bơi, ông Hồ Đức Thành - đại diện Hội đua ghe Giáp Trung - Hương Cần cho hay, thừa hưởng từ truyền thống cha ông, đam mê đua bơi có thể nói đã ăn vào máu thịt của người dân nơi đây. Và nói, niềm đam mê, sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư của người dân nơi đây đã giúp phong trào đua bơi trên địa bàn thị xã Hương Trà (trước đây) nói chung, phường Kim Trà nói riêng ngày càng lan tỏa cũng không quá lời.

Hiện ở Kim Trà, ngoài các giải đua cấp xã, phường, hoặc cử VĐV tham gia các giải cấp thành phố thì hầu hết 27 TDP trên địa bàn đều tổ chức giải đua ghe “nội bộ”. Những giải đua, hội đua như thế này có khi được diễn ra trên sông Bồ, nhưng cũng có khi, nơi thi tài là một khoảng ao, đìa… Bởi mục tiêu giải đua hướng đến là cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tạo sân chơi lành mạnh để tăng cường tính gắn kết cộng đồng chứ không đặt nặng thành tích.

“Kim Trà địa hình thấp trũng, nên ở các TDP, nhất là khu vực Hương Toàn (cũ) hầu hết xóm nào cũng có ghe, thuyền. Một phần là phương tiện làm nghề của người dân, một phần dùng để di chuyển mỗi khi vào mùa lũ lụt. Xuất phát từ đó, phong trào đua bơi luôn được duy trì và trở thành truyền thống, giúp người dân rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước và là món ăn tinh thần không thể thiếu vào các dịp lễ hội của địa phương”, ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường cho hay.

Ông Xuân nhìn nhận, tuy phong trào mạnh, nhưng tính chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật của các bạn bơi Kim Trà chưa thật sự cao, nhất là khi bước vào tranh tài ở các giải đấu cấp thành phố. Đây cũng chính là điều cần khắc phục để từng bước đưa phong trào này trở thành một trong những môn thể thao thế mạnh của phường Kim Trà.

Cũng theo ông Xuân, UBND thành phố đã ban hành một số quy định nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại các giải đua ghe. Điều này giúp các giải đua an toàn hơn, văn minh hơn, mà không khí tại một số giải đua ghe dịp đầu năm mới 2026 là một minh chứng. Và để tạo điều kiện cho phong trào đua ghe ở cấp độ thôn, TDP tiếp tục được duy trì, lan tỏa mạnh thì nên “nới” một số quy định.

“Gần đây, TDP Thanh Lương có đăng ký giải đua ghe, nhưng do không đáp ứng được quy định bạn bơi khi tham gia phải có giấy khám sức khỏe nên giải đua phải hủy bỏ. Căn cứ thực tế, ta có thể thay giấy khám sức khỏe bằng cam kết của bạn bơi về điều kiện sức khỏe bản thân”, ông Mai Văn Xuân đề xuất.

Liên quan đến mục tiêu nâng tầm chất lượng phong trào, cũng như công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các giải đua ghe trên địa bàn, ông Xuân cho hay, địa phương sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh, đẩy mạnh xã hội hóa. Đồng thời, trước mỗi giải đua sẽ tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận trên tinh thần mềm mỏng, thuyết phục nhưng có tính răn đe để giúp người dân, bạn bơi hiểu rõ hơn và chấp hành nghiêm những quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự…