Sức hút từ "Đi mô, nghe chi?”

HNN.VN - Tối 18/5, tại khu vực bờ sông Hương đoạn giữa công viên Thương Bạc và cầu Trường Tiền, chương trình âm nhạc cộng đồng “Đi mô, nghe chi?” số thứ 3 đã diễn ra trong không gian lãng mạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.
"Đi mô, nghe chi" được xây dựng như một không gian âm nhạc cộng đồng mở 

Chương trình do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công - UBND Phường Phú Xuân tổ chức. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đình Bách cùng sự tham gia của nhóm nhạc Two Thousand và các ca sĩ trẻ.

Chương trình lần này được tổ chức mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Xen giữa những bản acoustic trẻ trung, những ca khúc ngẫu hứng theo yêu cầu từ người nghe, khán giả còn được nghe những ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những giai điệu mộc mạc vang lên giữa không gian mở bên bờ sông đã tạo nên cảm xúc lắng đọng trong lòng công chúng, khán giả.

 Rất đông khán giả đến với chương trình "Đi mô, nghe chi"

Không cần sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng cầu kỳ, chương trình vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ không khí gần gũi, nhẹ nhàng bên dòng Hương Giang thơ mộng. Nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách đã đến từ sớm tìm chỗ ở khu vực thảm cỏ ven sông để cùng nghe nhạc, trò chuyện và tận hưởng một đêm Huế dịu dàng.

Nhiều khán giả cho biết họ chờ đợi sự trở lại của “Đi mô, nghe chi?” sau hai số đầu tiên tạo được nhiều dấu ấn với cộng đồng yêu nhạc ở Huế. Không ít bạn trẻ mang theo tấm trải, thức uống, ngồi thành từng nhóm nhỏ để tận hưởng không khí “chill chill” rất riêng của chương trình.

Chị Hoài Linh, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ, điều chị ấn tượng là âm nhạc mộc mạc và cảm giác bình yên của Huế về đêm. “Ngồi bên sông Hương nghe nhạc acoustic, nhìn cầu Trường Tiền lên đèn thật sự rất thư giãn”, chị nói.

Ban tổ chức cho biết “Đi mô, nghe chi?” được xây dựng như một không gian âm nhạc cộng đồng mở, nơi mọi người có thể kết nối, thư giãn sau những bộn bề thường nhật. Sau ba số tổ chức, chương trình đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Huế và du khách khi đến với thành phố bên sông Hương.

Tin, ảnh: Liên Minh
Kiến tạo đôi bờ của sông Hương

Cùng với việc xây dựng hạ tầng, mở thêm cầu kết nối giao thông, việc chỉnh trang đôi bờ sông Hương góp phần làm cho đô thị trở nên sang trọng. Huế nhìn từ đôi bờ sông Hương không chỉ thơ mộng mà còn mang dáng dấp hiện đại, năng động.

Cần giải pháp khơi thông kênh đào Nam sông Hương

Tình trạng nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường tại kênh đào Nam sông Hương diễn ra khá lâu và chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Vì vậy, tại các buổi tiếp xúc cử tri với lãnh đạo phường và thành phố, nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm đầu tư nâng cấp, nạo vét, khơi thông tuyến kênh nhằm cải thiện môi trường và đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Xuân

Sáng 6/3, tại hai điểm tiếp xúc trên địa bàn phường Phú Xuân, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, chủ trì.

