Sức hút từ "Đi mô, nghe chi?”

"Đi mô, nghe chi" được xây dựng như một không gian âm nhạc cộng đồng mở

Chương trình do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công - UBND Phường Phú Xuân tổ chức. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đình Bách cùng sự tham gia của nhóm nhạc Two Thousand và các ca sĩ trẻ.

Chương trình lần này được tổ chức mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Xen giữa những bản acoustic trẻ trung, những ca khúc ngẫu hứng theo yêu cầu từ người nghe, khán giả còn được nghe những ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Những giai điệu mộc mạc vang lên giữa không gian mở bên bờ sông đã tạo nên cảm xúc lắng đọng trong lòng công chúng, khán giả.

Rất đông khán giả đến với chương trình "Đi mô, nghe chi"

Không cần sân khấu hoành tráng hay hiệu ứng cầu kỳ, chương trình vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ không khí gần gũi, nhẹ nhàng bên dòng Hương Giang thơ mộng. Nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách đã đến từ sớm tìm chỗ ở khu vực thảm cỏ ven sông để cùng nghe nhạc, trò chuyện và tận hưởng một đêm Huế dịu dàng.

Nhiều khán giả cho biết họ chờ đợi sự trở lại của “Đi mô, nghe chi?” sau hai số đầu tiên tạo được nhiều dấu ấn với cộng đồng yêu nhạc ở Huế. Không ít bạn trẻ mang theo tấm trải, thức uống, ngồi thành từng nhóm nhỏ để tận hưởng không khí “chill chill” rất riêng của chương trình.

Chị Hoài Linh, du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ, điều chị ấn tượng là âm nhạc mộc mạc và cảm giác bình yên của Huế về đêm. “Ngồi bên sông Hương nghe nhạc acoustic, nhìn cầu Trường Tiền lên đèn thật sự rất thư giãn”, chị nói.

Ban tổ chức cho biết “Đi mô, nghe chi?” được xây dựng như một không gian âm nhạc cộng đồng mở, nơi mọi người có thể kết nối, thư giãn sau những bộn bề thường nhật. Sau ba số tổ chức, chương trình đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Huế và du khách khi đến với thành phố bên sông Hương.