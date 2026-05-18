Trao 94 suất học bổng khuyến tài Nguyễn Chí Thanh cho học sinh đạt giải quốc gia

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 18/5, tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh thuộc Hội Khuyến học TP. Huế tổ chức trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Trong đợt trao thưởng này, Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh đã trao học bổng cho 94 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể, có 4 học sinh đạt giải Nhất, mỗi em được thưởng 5 triệu đồng; 20 học sinh đạt giải Nhì, mỗi em nhận 3 triệu đồng; 34 học sinh đạt giải Ba, mỗi em được thưởng 2 triệu đồng và 36 học sinh đạt giải Khuyến khích, mỗi em nhận 1 triệu đồng. Tổng kinh phí trao thưởng đợt này là 184 triệu đồng.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có 108 học sinh dự thi các môn: toán, lý, hóa, tin, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Kết quả, có 90 học sinh đoạt giải, gồm 4 giải Nhất (1 môn tin học, 1 môn địa lý và 2 môn tiếng Pháp), 20 giải Nhì, 34 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Trường THPT chuyên Khoa học Huế có 37 học sinh dự thi; trong đó có 4 học sinh đoạt giải Khuyến khích môn văn.

Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu của học sinh, đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn TP. Huế.

MINH HIỀN
