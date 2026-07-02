Chủ động từ sớm để hạn chế cháy, nổ

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các đơn vị phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty CP Kim Long Motor Huế.

Sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp

Đầu tháng 7 vừa qua, UBND TP. Huế đã tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH tại Công ty CP Kim Long Motor Huế (xã Chân Mây - Lăng Cô). Cuộc thực tập được xây dựng trên tình huống giả định sát với điều kiện sản xuất thực tế của doanh nghiệp, với kịch bản cháy lớn có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo tình huống giả định, trong quá trình nhập hơn 44.000 lít sơn và dung môi tại xưởng sơn, hàng hóa bị đổ sập, phát sinh tia lửa gây cháy. Do hệ thống chữa cháy tự động gặp sự cố, đám cháy nhanh chóng lan rộng, gây nổ, làm sập một phần công trình, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt, bị thương và ngạt khói. Ngay sau đó, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai chữa cháy, cứu người và xử lý tình huống theo phương án đã xây dựng.

Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế thông tin, cuộc thực tập góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, kiểm nghiệm hiệu quả quy chế hiệp đồng với các địa phương lân cận. Qua đó, sẵn sàng xử lý nhanh, hiệu quả các vụ cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Với sự tham gia của hơn 1.200 người cùng hàng chục phương tiện, thiết bị chuyên dụng hiện đại, đây là một trong những cuộc thực tập PCCC&CNCH có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố trong những năm gần đây. Ngoài kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành, cuộc thực tập còn đánh giá năng lực hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị chuyên ngành và chính quyền địa phương trong xử lý các vụ cháy lớn, cháy có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Long Motor Huế cho biết, cuộc thực tập là cơ hội để doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với các sự cố cháy, nổ. Đồng thời, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.

Phòng ngừa là giải pháp căn cơ

Theo Thượng tá Trần Văn Lâu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế, thông qua cuộc thực tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH không chỉ kiểm nghiệm tính khả thi của phương án chữa cháy, CNCH, mà còn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Đối với những vụ cháy, nổ có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, việc điều động lực lượng, phương tiện hợp lý và tổ chức hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn diễn tập cũng là cơ sở để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ trong mùa nắng nóng.

Song song với việc tổ chức nhiều buổi thực tập phương án PCCC&CNCH tại các chợ, địa điểm công cộng và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế còn đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế đã kiểm tra 1.637 cơ sở, phát hiện và xử lý 35 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đơn vị còn tổ chức 80 lớp huấn luyện nghiệp vụ, thực tập 135 phương án PCCC&CNCH; vận động 375 cơ sở lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn tại các cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà ở kết hợp kinh doanh cũng như khu dân cư đông người. Cùng với việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị và nâng cao năng lực của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân được xác định là yếu tố quyết định nhằm hạn chế các vụ cháy ngay từ gốc.

Phát biểu tại cuộc thực tập phương án PCCC&CNCH tại Công ty CP Kim Long Motor Huế, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế nhấn mạnh, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Huế chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó; tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy cao; hướng dẫn doanh nghiệp thường xuyên tự kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, duy trì lực lượng PCCC tại chỗ và tổ chức thực tập phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Các lực lượng chức năng cần phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống khẩn cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Với phương châm “phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi”, mục tiêu không chỉ là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và người dân, mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.