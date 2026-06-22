Hạn chế một số phương tiện lưu thông trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên đến hết năm 2026

Việc tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công xử lý các điểm sạt lở phát sinh

Theo đó, tuyến cao tốc tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông. Các phương tiện còn lại được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60km/h; riêng tại vị trí sạt trượt taluy âm Km50+700, tốc độ tối đa là30 km/h.

Các phương tiện phục vụ thi công thuộc diện bị cấm chỉ được lưu thông khi có văn bản đăng ký, xác nhận của Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh.

Trong thời gian áp dụng phương án, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông theo hướng Bắc - Nam (và ngược lại) được phân luồng đi theo Quốc lộ 1; các phương tiện đi vào xã Khe Tre và ngược lại lưu thông theo tuyến Tỉnh lộ 14B.

Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, việc tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công xử lý các điểm sạt lở phát sinh sau đợt mưa lớn cuối năm 2025. Đơn vị cũng đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Huế và TP. Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông; khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn khi lưu thông.