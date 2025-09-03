  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/09/2025 14:52

Bộ trưởng Công an khen các đơn vị, địa phương vì thành tích phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an các đơn vị, địa phương vì những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Truyền thông quốc tế đánh giá quy mô, ý nghĩa lịch sử của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánhKỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9

 Lực lượng Công an Nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành tại A80 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thư gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương với nội dung:

Thời gian vừa qua, cao điểm từ đầu tháng 8/2025 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp; phát hiện kịp thời, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tổ chức hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để Nhân dân được thụ hưởng, hoà mình trong Ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm.

Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Có được những thành tích, kết quả nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân nhận được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, đặc biệt là sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ to lớn, sự tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương của Nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới.

Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thành tích, kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

Thân ái!

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Bộ trưởng Công ankhen các đơn vịđịa phươngthành tíchphục vụkỷ niệm80 năm Cách mạng Tháng TámQuốc khánh 2/9
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp

Từ buổi đầu dựng xây nền độc lập, cải cách hành chính đã được Đảng quan tâm, trở thành dòng chảy xuyên suốt trên hành trình phát triển đất nước. Tại Huế, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) được triển khai đã tạo nên những chuyển động rõ nét, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tiếp nối truyền thống phục vụ vì dân qua từng thời kỳ.

Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp
Kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2 9
Bộ Xây dựng công bố tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam, sẵn sàng phục vụ dịp lễ 2/9

Ngày 29/8, Bộ Xây dựng cho biết đến nay đã hoàn tất hợp đồng đầu tư 19/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đồng thời bố trí các điểm dừng nghỉ tạm, cây xăng và nút giao nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Bộ Xây dựng công bố tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam, sẵn sàng phục vụ dịp lễ 2 9

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top