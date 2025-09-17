Tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính và văn hóa giao tiếp cho công chức, viên chức

Học viên thảo luận tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, thân thiện của đội ngũ cán bộ, CCVC.

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định mới về kiểm soát TTHC; quy tắc, chuẩn mực trong giao tiếp hành chính; kỹ năng lắng nghe, hướng dẫn, giải thích và xử lý tình huống trong thực tiễn công vụ.

Tại buổi tập huấn, nhiều bài tham luận thiết thực đã được trình bày như: “Văn hóa ứng xử của Bộ phận Một cửa”, nhấn mạnh vai trò của thái độ, phong cách phục vụ và sự chuyên nghiệp trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. “Thực hiện báo cáo công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC”, phân tích kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản ánh, kiến nghị Cổng Dịch vụ công Quốc gia”, hướng dẫn công chức kỹ năng tiếp nhận và phản hồi kịp thời, chính xác các ý kiến của người dân, tổ chức. “Những điểm nhấn Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản trị dịch vụ công Quốc gia”, giúp cán bộ CCVC nắm bắt quy định mới, đồng thời thành thạo hơn trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần vận hành hiệu quả nền hành chính số.

Thông qua tập huấn, đội ngũ CCVC được bồi dưỡng thêm kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng phục vụ.