Xóa rào cản địa giới hành chính về dịch vụ công

Người dân hài lòng khi dù ở bất cứ đâu đều có thể thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu

Thuận tiện

Ông Nguyễn Văn Tần ở xã Phong Chương (cũ), nay là phường Phong Dinh cần sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên ông đến điểm Dịch vụ Bưu chính công ích đặt tại UBND phường Phong Dinh (UBND xã Phong Bình cũ) để nộp hồ sơ thủ tục. Ông Tần cho biết, sau sáp nhập địa bàn rộng hơn, nhưng việc đi lại làm thủ tục vẫn thuận tiện, không phải vòng vèo hay tìm đến trụ sở trung tâm. Nhân viên tiếp nhận nhiệt tình hướng dẫn, giải thích dễ hiểu. Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại chỗ, tiết kiệm nhiều thời gian cho bà con.

Tại điểm Dịch vụ Bưu chính công ích ở phường Phong Dinh, chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên tiếp nhận hồ sơ cho biết, mỗi ngày cao điểm tiếp nhận khoảng 60 hồ sơ, còn trung bình tiếp nhận khoảng 20 hồ sơ. Mỗi loại thủ tục đều được các sở, ngành chức năng thiết lập để dần hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả kết quả liên thông, không phải thông qua bộ phận trung gian nên nhiều hồ sơ thủ tục được rút ngắn thời gian. Ngoài ra, việc đặt điểm dịch vụ ngay tại địa phương giúp người dân không phải đi xa, nhất là sau khi có sự điều chỉnh, sáp nhập đơn vị hành chính.

Hiện, toàn thành phố Huế có 166 điểm đại lý dịch vụ công, phủ khắp từ vùng sâu, vùng xa đến khu vực trung tâm. Đây là những “cánh tay nối dài” của chính quyền, phá bỏ rào cản địa lý, đưa dịch vụ công đến gần hơn với mọi người dân. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính của Huế, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chuyển từ trạng thái “xin - cho” sang “chủ động - phục vụ”.

Thực hiện mạng lưới dịch vụ công không phụ thuộc vào địa giới hành chính góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Từ việc số hóa hồ sơ và tích hợp với hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố giúp tạo nên một cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch, hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và thành phố thông minh. Đội ngũ nhân viên bưu điện tại các điểm dịch vụ còn được đào tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và thân thiện cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền “chủ động - phục vụ”

Tại lễ khai trương và công bố các điểm dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế vào giữa tháng 6/2025, sẵn sàng hỗ trợ cho vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và Bưu điện thành phố Huế. Thành phố xác định lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Với 166 điểm đại lý dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế có mặt tại các địa bàn từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng đến miền biển đã góp phần tích cực, đáng kể trong việc hỗ trợ giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước trong giải quyết TTHC, nhất là có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Huế đạt 88,46%, vượt chỉ tiêu 80% yêu cầu của Nghị quyết 71/NQ-CP, ngày 1/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hơn 38.800/52.600 hồ sơ trực tuyến, chiếm gần 74%.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc triển khai 100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính góp phần đảm bảo chỉ tiêu bền vững về sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Nhất là các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, họ không cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố mà có thể nộp hồ sơ ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gần nơi làm việc nhất.