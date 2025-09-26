“Phường số” tiên phong

Thủ tục hành chính được niêm yết bằng mã QR

Đầu tháng 9, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Phú Xuân, không khí làm việc diễn ra trật tự, gọn gàng. Hồ sơ được nhập liệu và xử lý trên hệ thống điện tử, người dân được cán bộ tận tình hướng dẫn thao tác trực tuyến ngay trên điện thoại.

“Trước đây, làm giấy khai sinh cho con, tôi phải đi lại mấy lần; giờ chỉ cần nộp hồ sơ và lệ phí trực tuyến, vài ngày sau đã nhận kết quả, nhanh gọn hơn rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Thanh, người dân tổ dân phố 5, chia sẻ.

Theo UBND phường, hơn 80% hồ sơ hiện nay được giải quyết trực tuyến, trong đó, trên 95% đúng và sớm hạn. Hệ thống chữ ký số, phần mềm điều hành, cổng dịch vụ công trực tuyến được vận hành đồng bộ; 100% cán bộ sử dụng thành thạo công cụ điện tử.

“Chúng tôi xác định cải cách hành chính phải gắn liền với chuyển đổi số, minh bạch, tiết kiệm thời gian cho dân”, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, khẳng định.

Tại Trung tâm PVHCC, người dân có thể tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ và thanh toán lệ phí chỉ bằng cách quét mã QR. Những giải pháp tưởng chừng nhỏ này giúp xóa đi định kiến thủ tục hành chính rườm rà, thay vào đó là trải nghiệm nhanh chóng, thân thiện.

Phú Xuân đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng và tổ phản ứng nhanh. Những cán bộ trẻ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng, nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Lê Văn Dũng (61 tuổi, tổ dân phố 8) cho biết, ban đầu ông ngại thực hiện thủ tục qua hệ thống online vì sợ phức tạp. “Nhưng cán bộ tận tình hướng dẫn, giờ tôi đã quen, chỉ cần ngồi nhà vẫn nộp được hồ sơ; rất tiện lợi”, ông Dũng nói.

Phường Phú Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền, gắn phong trào “cán bộ hỗ trợ người dân” với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dần hình thành thói quen hành chính điện tử, nhất là trong giới trẻ và cả người lớn tuổi.

Hạ tầng công nghệ được chú trọng đầu tư: Mạng CPnet tốc độ cao, hệ thống máy tính hiện đại, camera giám sát an ninh ở nhiều “điểm nóng”. Phường phối hợp với các sở, ngành và tổ chức quốc tế (Hội Bretagne) để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đảng ủy phường đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trực tuyến và chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên phiên bản 3.0, quản lý gần 3.700 đảng viên. UBND phường vận hành nhiều hệ thống cùng lúc: Từ quản lý hộ tịch, lịch công tác, thư điện tử công vụ đến hệ thống báo cáo thành phố Huế (LRIS). Nhờ đó, hồ sơ được xử lý nhanh, đúng hạn, hạn chế tối đa sai sót, đồng thời giảm đáng kể lượng giấy tờ thủ công.

Tuy nhiên, công tác số hóa hồ sơ lưu trữ gặp khó do lượng tài liệu lớn từ 6 phường cũ sáp nhập. “Đến nay, cơ bản các dịch vụ công mức độ 3, 4 đã lên hệ thống, chúng tôi đang tiếp tục rà soát, cấu trúc lại các thủ tục. Mục tiêu lâu dài là “không giấy tờ” trong giải quyết thủ tục hành chính”, ông Bằng cho biết.

Không chỉ dừng ở thủ tục hành chính, Phú Xuân còn đưa chuyển đổi số vào nhiều lĩnh vực quản lý. Các phần mềm điều hành công việc được đồng bộ hóa, giúp lãnh đạo phường dễ dàng giám sát, chỉ đạo và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn.

Thời gian tới, Phú Xuân sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu địa chính, tích hợp dữ liệu dân cư, đất đai, xây dựng… vào hệ thống quản lý chung. Khi đó, mọi thủ tục hành chính có thể thực hiện trực tuyến 100%.