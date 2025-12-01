Nhôm kính Đại Phúc - Đơn vị tiên phong thi công cửa nhôm Slim chính hãng

Bảng giá thi công (đã gồm linh kiện + kính cường lực 8mm + vật tư phụ + lắp đặt + vận chuyển nội thành)

1. Slim 1 cánh mở quay: 2.800.000 đ/m²



2. Slim 2 cánh mở quay: 2.800.000 đ/m²



3. Vách ngăn hệ Slim (có cửa mở quay): 2.200.000 đ/m²



4. Lùa 1 cánh: 3.000.000 đ/m²



5. 1 cánh lùa + 1 cánh cố định: 3.000.000–3.300.000 đ/m² (tùy mẫu OPK/ALUGOOD)



6. Lùa 2 cánh sang 2 bên tường: 3.300.000 đ/m²

7. Lùa 2 cánh độc lập trên 2 ray: 3.300.000 đ/m²

8. Lùa 3 cánh (2 lùa + 1 cố định) hoặc 3 cánh độc lập 3 ray: 3.300.000 đ/m²



9.Lùa 4 cánh sang 2 bên / 4 cánh (3 lùa + 1 cố định): 3.300.000–3.600.000 đ/m²



10. Lùa nối góc chữ L 90°: 3.300.000 đ/m²



11. Lùa 5 cánh (4 lùa + 1 cố định): 3.600.000 đ/m²

12. Lùa 6 cánh sang 2 bên: 3.800.000–4.300.000 đ/m² (tùy cấu hình)



13. Trượt quay Slim: 4.400.000 đ/m²

14. Xếp trượt Slim: 4.000.000 đ/m²

15. Slim Cover: 4.100.000 đ/m²

Lưu ý:

● Kính mờ +100.000 đ/m². Kính sọc 8mm cường lực: vui lòng liên hệ báo giá.

● Sản phẩm tính theo bản vẽ & hồ sơ thiết kế; thi công trong 5 ngày sau ký hợp đồng.

● Phụ kiện đồng bộ: OPK/ALUGOOD; bản lề – khóa Slim cho cửa mở quay.

● Tất cả sản phẩm – phụ kiện loại tốt; phụ kiện bảo hành 1 năm.

● Bảng giá trên mang tính chất tham khảo.

Cấu hình – vật tư nổi bật

Profile Slim dày 2.0mm, màu: đen / trắng (Slim Cover: đen / xám).

Kính trắng 8mm cường lực.

Cửa lùa không ray dưới (hệ treo), bánh xe giảm chấn; có lựa chọn lùa độc lập nhiều ray; giải pháp nối góc chữ L 90° thẩm mỹ cho không gian mở.

Cách tính giá và ví dụ tham khảo

Cách tính giá rất đơn giản: Giá hoàn thiện = Diện tích (m²) × Đơn giá (đ/m²), trong đó Diện tích = rộng phủ bì × cao phủ bì (m). Ví dụ, với cửa nhôm Slim 2 cánh (1 cánh lùa + 1 cánh cố định) kích thước rộng 2,0 m × cao 2,7 m dùng kính cường lực 8 mm, ta có diện tích = 2,0 × 2,7 = 5,4 m². Áp đơn giá 3.600.000 đ/m², giá hoàn thiện = 5,4 × 3.600.000 = 19.440.000 đ.

Vì sao chọn cửa nhôm Slim của Nhôm kính Đại Phúc?

Tối đa ánh sáng – tối giản khung: khung siêu mảnh (mặt nhìn ~16mm), tầm nhìn mở rộng, nâng tầm thẩm mỹ nội thất.

Vận hành êm – sạch sàn: nhiều cấu hình không ray dưới, không bám bụi sàn, di chuyển êm nhờ giảm chấn.

Giải pháp đa dạng: mở quay, lùa nhiều cánh – nhiều ray, trượt quay, xếp trượt, nối góc L cho phòng khách, bếp, phòng làm việc, showroom.

Vật tư đồng bộ – gia công sắc nét: phụ kiện OPK/ALUGOOD, keo – ron – vít inox đầy đủ; cắt – lắp chuẩn xưởng.

Bảo hành – hậu mãi

Nhôm Kính Đại Phúc bảo hành 05 năm cho khung nhôm Slim và 01 năm cho phụ kiện, cam kết thay mới hoàn toàn linh kiện hư hỏng. Đội ngũ kỹ thuật phản hồi trong 24–48 giờ sau khi tiếp nhận, bảo dưỡng định kỳ miễn phí. Liên hệ hotline 08.999.666.99 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Quy trình làm việc nhanh gọn

1. Tiếp nhận yêu cầu → 2) Khảo sát nhu cầu & báo giá theo phương án → 3) Gửi mẫu & chốt cấu hình



2. Ký hợp đồng → 5) Sản xuất tại xưởng → 6) Lắp đặt tại công trình → 7) Bàn giao



3. Bảo hành – bảo dưỡng định kỳ.



Phạm vi thi công

Trọng điểm TP.HCM; nhận Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu… với chính sách giá – bảo hành không đổi (liên hệ để được tư vấn chi tiết).

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Nhôm Kính Đại Phúc

Địa chỉ: 1/5 Đường số 5, Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 09.19.02.00.88 | Bảo hành: 08.999.666.99

Email: daiphucnhomkinh@gmail.com

Nếu bạn đang tìm giải pháp cửa nhôm Slim chuẩn thẩm mỹ – tối ưu vận hành cho không gian sống và làm việc, hãy liên hệ Nhôm kính Đại Phúc để được tư vấn cấu hình phù hợp, báo giá minh bạch tháng 11/2025 và lịch thi công nhanh.